Özgür Özel: Çok uzun süredir Türkiye’de gündemi CHP belirliyor

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası'na konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kanal İstanbul ihalesini eğer alan olursa ağır bedeller ödeyecek" sözleri ve büyükelçilere Kanal İstanbul çağrısını değerlendirdi. Özel, "Türkiye’de psikolojik iktidar artık el değiştirdi. Çok uzun süredir CHP, Türkiye’de gündemi belirliyor" dedi.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın sunduğu TELE 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası, Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleşti. Programın konukları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici oldu.

“TÜRKİYE’DE GÜNDEMİ CHP BELİRLİYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa ağır bedeller ödeyecek” sözleri ve tüm büyükelçilere yolladığı ‘Kanal İstanbul' mektubu hakkında konuşan Özel, “Türkiye'de psikolojik iktidar artık el değiştirdi” diyerek şunları söyledi:

*Çok uzun süredir CHP, Türkiye'de gündemi belirliyor. CHP, suni gündemlere izin vermiyor.

*Hepimiz biliyoruz ki Kanal İstanbul projesi bir Türkiye projesi değil, bir refah projesi değil, bir zenginleşme projesi değil. Aksine bir rant ve zenginleştirme projesi.

*Kanal İstanbul'un geçeceği hattın etrafına baktık ki oranın arsaların, tarlaların el değiştirmesinde 2 önemli alıcı olmuş. Alanlar Erdoğan ailesi ve AKP'nin üst düzey yöneticilerinin yakınları ve onların iş çevreleri. Yerli olanlar bunlar. Yabancılar da ağırlıklı olarak Katarlılar.

*Sayın genel başkan bugün Türkiye'deki büyükelçilerin her birilerine kendi dillerinde mektubu yazdı.

“HERKESİ BU ÇAĞRININ ARKASINDA DURMAYA DAVET EDİYORUZ”

*Sayın genel başkan Türkiye'deki gündemi belirlediği gibi dünya gündemine de son derece önemli bir noktaya oturacak bir çağrı yapmıştır.

*Bu çağrının CHP olarak arkasındayız. Bütün yurtseverlerin, bütün milliyetçilerin, bütün doğaya düşkün çevreye düşkün vatandaşların, İstanbul'u torunlarımıza bırakmak üzere atalarımızdan aldığımız bir kıymetli miras gibi gören herkesin bu çağrının arkasında durmaya davet ediyoruz.

“HERKESE HAİN DEDİKLERİ İÇİN MİLLETİN GÖNÜLLERİNDEKİ YERİ TERK ETTİLER”

Uğur Dündar'ın “Bu çağrıyla AKP'nin önde gelenleri ‘Hainlik' yaftasını CHP'nin boynuna geçirmeye çalışabilirler mi?” sorusuna yanıt veren Özel,” Mutlaka yaparlar ama artık Türkiye kamuoyunda AKP'nin yalan siyaseti, korku siyaseti, iftira siyaseti, bühtan siyaseti tutmuyor. Toplumun vicdanından geriye sekiyor. Onlar dedi diye kimse vatan haini olmuyor ama onlar herkese hain dedikleri için milletin gönüllerindeki yeri terk ettiler.

*Nasıl yerel seçimlerde ‘Martın sonu bahar’ diyenler ‘Her şey çok güzel olacak’ diyenler kazandı ve korku siyaseti kaybettiyse, önümüzdeki seçimlerde de korku siyaseti, onun suç örgütü liderlerinden korkan ama Allah’tan ve seçmende korkmayan bakanları ve saray rejiminin tamamı bu korku siyasetini kaybedecek. Umut kazanacak. Güzellik kazanacak. Türkiye kazanacak.

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