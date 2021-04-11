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Özgür Özel: Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluktur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yayımladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılmasına tepki gösterdi. Özel, " Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluk. Bu ülkeyi nasıl sevdiklerini cezaevinde bizzat gördüğüm bu isimler bir an önce serbest bırakılmalı" dedi.

Güncellenme: 14:45, 11/04/2021
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Özgür Özel: Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluktur

Yayımladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi.

Özel sosyal medya  hesabından yaptığı paylaşımda, “Aralarında “Mavi Vatan”ın isim babası Cem Gürdeniz’in de olduğu ömrünü Deniz Kuvvetleri’ne ve bu ülkeye adamış emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluktur. Bu ülkeyi nasıl sevdiklerini cezaevinde bizzat gördüğüm bu isimler bir an önce serbest bırakılmalı!” ifadesini kullandı.

CHP emekli gözaltı Özgür Özel sosyal medya