Özgür Özel: Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluktur

Yayımladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aralarında “Mavi Vatan”ın isim babası Cem Gürdeniz’in de olduğu ömrünü Deniz Kuvvetleri’ne ve bu ülkeye adamış emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluktur. Bu ülkeyi nasıl sevdiklerini cezaevinde bizzat gördüğüm bu isimler bir an önce serbest bırakılmalı!” ifadesini kullandı.