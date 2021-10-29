Özgür Özel: Kendisini iktidarın memuru, kaymakamı ve valisi gibi görenlerden hesap soracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığının sivil toplum örgütleriyle birlikte düzenlediği 29 Ekim alternatif kutlama programında yaptığı konuşmada, iktidara yüklendi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa İl başkanlığının öncülüğünde ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için alternatif kutlama programı düzenlendi.

Manisa Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama programı çerçevesinde CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve STK'lar Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenklerini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından STK temsilcileri konuşmalar yaparak katılanların 29 Ekim Bayramı'nı kutladı.

Törende kısa bir konuşma yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Cumhuriyetin bir halkın temadan ulusa geçmesi anlamına geldiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet bir halkın biat kültüründen özgürlüğe geçmesi, bir halkın cemaat kültüründen, birey kültürüne, eğitimde kalkınma, sanayide atılım, kadınlarımızın ön plana çıkması, bağımsızlık ve özgürlüktür. 20 yıldır Cumhuriyeti yıkmak için adam adım çalışan AKP'ye sesleniyorum. AKP yıkılacak, Cumhuriyet kazanacaktır.”

“TÜRKİYE'DE PSİKOLOJİK İKTİDAR EL DEĞİŞTİRMİŞTİR”

Alternatif kutlama programında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşmasında iktidara yüklendi.

Geçtiğimiz yıllardaki milli bayram kutlamalarında hem partisinin hem de sivil toplum örgütlerinin iktidarın uyguladığı baskılarla çeşitli sıkıntılar yaşadıklarının altını çizen CHP'li Özel kısa konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Bir devletin partileştiği, bir partinin devletleştiği bir süreci Türkiye'ye dayatanlara şunu söylüyoruz. Biz CHP olarak kamu görevi yapan ve kendisini devlet adamı gibi tanımlayan herkesi takdir etmeye, günü gelince de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ama kendini iktidarın memuru, iktidarın kaymakamı ve valisi gibi yapanlar, onlar iktidar değiştiklerinde bu yaptıklarını hesabını verecekler.

CHP olarak çok uzun süredir devlet memurluğuyla, parti memurluğuyla karıştıranları da not ettiğimizi herkese ifade ediyoruz. Cumhuriyetin esas özü yönetimin tek adamdan alıp halka vermektir. Cumhuriyet demek ümmet yerine milleti esas almaktır. Seçimlerle yöneticileri değiştirebilmektir. Yönetimin soydan soya, kan bağıyla geçmesi yerine demokratik seçimlerle yapılmasıdır. Artık görüyoruz ki tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasi iktidarın el değiştirmesi için yapılacak olan seçime gün sayıyoruz. Acı çeken, yorulan, yıpranan herkese sesleniyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarını geri almak, geçmişte elde edilmiş şimdi yıpratılan kazanımları geri almak, uzun adamdan herkesin hakkını almak için yaklaşan seçimlerde ve devamında güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurup Cumhuriyetin ikinci yüzyılını yeniden demokrasi ile taçlandırmak için biz hazırız, gün sayıyoruz.”

Konuşmaların ardından kutlama programına katılanlar Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.