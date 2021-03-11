Özgür Özel: Keşke benim başıma damat düşeydi de memleket kurtulaydı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın CHP'nin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik ‘damat nerede' sorularına ilişkin, “Damat da damat, damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza” sözüne yanıt veren Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

“KEŞKE BENİM BAŞIMA DAMAT DÜŞEYDİ MEMLEKET KURTULAYDI”

* İlk başta sustu şimdi damadı övüyor, damadı arkalıyor. Nasıl övüyor damadı? Çok iyi bir Enerji Bakanı olarak. Bu paralar Enerji Bakanı'yken gitmedi ki, ekonomiden, hazineden, maliyeden sorumluyken gitti.

* Madem çok iyi enerji bakanıydı keşke orada tutaydın da başımıza bu felaket gelmeyeydi. Bir de ‘Takmışlar, damat damat… Damat kadar taş düşsün başınıza' diyor. Düştü zaten. Hayır keşke ben ‘damat nerede' diye başlattım, çok kızıyorsunuz ya keşke benim başıma damat düşeydi memleket kurtulaydı.

* Memleketin başına meteor düştü ya, Ay kadar taş düştü ya ne damadı memleket ezildi. Memleketin başına taş yağdırdınız bu damadın yaptığı işlerden. Esnaf ezildi, çiftçi ezildi, memur ezildi yoksullar tümden ezildi, perişan oldu, bir de tutmuş damat kadar.

* Ya hu bizlerin damadın damatlığına bir lafımız yok ki memnunsan ne mutlu. Biz bu adamın ülkeye yaptıklarından şikayetçiyiz. Damat nerede diyoruz. Sağlığını, gül yüzünü merak ettiğimden sormuyorum bu yaptıklarının hesabını versin diye soruyorum.