Özgür Özel: Türkiye’yi rezil bir listenin dibine oturttular

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında gündeme dair konuları değerlendirdi. Özel, 10 büyükelçinin açıklamasını ve Türkiye'nin FATF (Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü) tarafından gri listeye alınmasını değerlendirdi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve milletvekilleriyle birlikte gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti binasında basın açıklaması yaptı.

10 büyükelçinin mahkemede yargılanan Osman Kavala hakkında görüş açıkladıklarını dile getiren Özel, “Şimdi AK Parti’nin bütün temsilcileri, bütün sözcüleri birden bu büyükelçilere saldırarak bu büyükelçilerin Türkiye’ye karşı yaptıkları açıklamayı dillerine dolayarak bu gündemi yükselterek başka şeylerin konuşulur olmasına engel olmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“10 BÜYÜKELÇİNİN TÜRKİYE’YE KARŞI AÇIKLAMA YAPMASI RAHATSIZLIK VERİCİDİR”

Bu zamana kadar dengeli, Türkiye’nin çıkarlarını koruyan dış politikalara destek olduklarını ve övündüklerini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

* Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan, elinin tersi ile monşerler diplomasi diye itti geçti, o günden beri Türkiye diplomaside bir sarkaç diplomasisi. Ya Amerika ile beraber Rusya’ya karşı, ya Rusya ile beraber Amerika’ya karşı.

* Ama hep bir taraflarda kaybeden, itilen, kalkılan, itibar kaybeden bir ülke durumuna geldi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelecek yıldan itibaren yeniden Atatürk’ten miras diplomatik geleneği yaşatacak ve geliştirecek, iyi ilişkilerini sürdürecek ama Türkiye’yi de ezdirmeyecek iktidar namzeti parti olarak bugün yaşananlardan memnun olmamız mümkün değil.

* 10 büyükelçinin, Tükiye’ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir. Ama bizi bu noktaya kim getirdi diye bakarsanız, cevap üç kelimedir; Recep Tayyip Erdoğan.

“BÜYÜKELÇİLER SENDEN CESARET ALDILAR”

Mahkemenin Osman Kavala ile birlikte yargılanan bütün sanıkların beraat etmesine karar vermesine rağmen, başka suçlarla Kavala’nın hapiste tutulduğunu ve AİHM’nin salıverilmesini istediğini de hatırlatan Özel şöyle konuştu:

* Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi bu hale düşürmüştür. Osman Kavala’yı serbest bırakmayıp, Avrupa’yı, onun hukukunu tanımayıp imzaladığın uluslararası anlaşmayı dinlemeyince, bu sefer çoğu Avrupa Birliği üyesi büyükelçi Türkiye’ye bu hatırlatma cesaretini bulmuş. Bu Türkiye’yi, dış politika anlamında hepimizi rahatsız etmiştir.

* Yapılan iş doğru değildir ama sebebi Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk tanımamazlığıdır. Bunu görmeden, ‘vay efendim bunu nasıl yaparlar bize’, üzerinden kendisine bir destek devşirmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan’a söylenecek söz şudur: Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu kişiler Türkiye’nin iç işlerine karışmayacaksa sen 25 Ağustos 2021 günü büyükelçileri toplayıp, ‘Türkiye’nin maalesef öyle bir ana muhalefeti var ki 1.5 milyon Afgan’ın burada olduğunu söylüyor.

* ‘Ana muhalefet sorumsuz davranıyor’ diye ana muhalefet partisini niye şikayet ettin? Büyükelçilere, ana muhalefeti şikayet ederken, büyükelçiler Türkiye’nin iç işlerine karışmıyor. Ama büyükelçiler yargı kararını uygulayın deyince bas bas bağırıyor. Bu büyük elçiler bir cesaret aldılarsa 25 Ağustos’ta senin bizi onlara şikayet etmenden cesaret aldılar.

“ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN HESAPLARI ŞEFFAF OLMADIĞI İÇİN GRİ LİSTEYE ALINDIK”

Türkiye’nin FATF (Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü) tarafından gri listeye alınmasını da eleştiren Özgür Özel, “Utanç içindeyiz” dedi. Mali Eylem Görev Gücü’nün, dünyadaki kara para hareketlerini, terörün finansmanını ve parayla ilgili birçok şeyle ilgilendiğini açıklayan Özel, OECD’nin daha önceden Türkiye’yi 7. ve 12. maddenin düzeltilmesi için uyardığını belirtti. 7. maddenin kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanının engellenmesi ile ilgili olduğunu kaydeden Özel, bu maddenin mecliste değiştirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

* O zaman, esas 12. maddeyi yapmazsak gri listeye gireriz diye uyardık. Yapmadıkları 12. madde, siyasi nüfus sahibi kişiler, üst düzey kamu görevinde bulunan devlet ya da hükümet başkanı, üst düzey siyasiler, hükümet görevlileri, adli ya da askeri personel ve bunların birinci ve ikinci derece yakınları girer diyor.

* Bunların hesaplarının şeffaf olması lazım. Mallarının şeffaf olması lazım. Yurt içi, yurt dışında bulundurdukları varlıkların izlenmesi lazım diyor. Bunlar 12. maddeyi getirmediler.

* Dün Türkiye’yi OECD Mali Eylem Görev Gücü, gri listeye aldı. Gri listede ikinci bir OECD ülkesi yok. Gri listede bizim dışımızda, Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen var. Bu 5 ülke ve Türkiye 12 maddeyi yapmadıkları için gir listede.

* OECD’de hep altımızda olan tek ülke Meksika, onda bile sorun yok. Bütün OECD ülkeleri yapmış, Türkiye, Cumhurbaşkanının hesap hareketine, bakanların hesap hareketine, kardeşlerinin, yakınlarının şirketlerine bankalarına bakamazsınız diyor. Hepimiz dünyaya rezil ettiler.

* Türkiye gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkelere girmeye çalışırken, Türkiye’nin hedefi ilk 15-10 olacakken, Türkiye’yi, Cumhuriyetin 100. yılında biz süper lige taşıyalım diye ümit ederken, Türkiye’yi 3. lige düşürdüler. Türkiye’yi rezil bir listenin dibine oturttular.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE 1 DOLAR 1 LİRA OLACAKTI”

Merkez Bankası’nı yaptığı faiz indirimi hakkında da konuşan Özgür Özel, anaokulundaki çocukların bile faiz inerse doların çıkacağını bildiğini dile getirerek şunları söyledi:

* Dünyadaki bütün ekonomistler faizin sonuç olduğunu söylüyor. Ama bir ekonomist, benim alanım iktisat diyen bir kişi Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, faiz sebeptir. Dünyadaki ekonomistler diyor ki, iyi yönetirsen faiz düşer.

* Bu diyor ki, faizi düşürürsem her şey düzelir. Bu inadıyla damadına düşür faizi dedi, düşürdü dolar fırladı. Her fırlayışta Merkez Bankası’ndan dolar sattı. Tam 128 milyar dolarımızı çarçur etti. Şimdi şöyle diyorlar, 122 milyar dolarımız var. O brüt rezerv.

* Ama borçları ödeyip kasada kalan para eksi 50 milyar dolar. Yani dükkanı bugün kapatsak, eksi 50 milyar dolarla batmışız. Dün faiz 2 baz puan düşürülmeden önce 9.27 olan dolar 9.63’e fırladı. Bu sene başında 7.42 olan dolar, 9.63’e fırladı.

* Recep Tayyip Erdoğan ilk göreve geldiğinde 4 lira 21 kuruş ve ‘verin yetkiyi bu kardeşinize dolar nasıl düşermiş’ dediğini unutmayıp, Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde 1 dolar 1 liraya eşitlenecek 4 lira olan dolar 1 lira olacak diyordu, dolar 10 lira sınırındadır.

“KİMLER DOLAR ALIP-SATTI”

Özel, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararından önce birilerini dolar alıp daha sonra sattığını ileri sürerek, şunları belirtti:

* 2 baz faizi düşürdüğünüz günü ve öncesinde sanki faiz hareketi olmayacak haberleri yayıp dolar aşağıya doğru düştüğünde kimler dolar aldı ve daha sonra kimler dolar sattı? Bu halde bile birilerini zenginleştiren bir düzen var. 6 sıfır atmakla övünüyorlar ama o günden bu güne paraya bir sıfır eklendi.

* 1 dolar 1 lira oldu ve tam 10 kat fakirleştik. Sonra diyor ki, ekonomimiz şahlandı. Neresi şahlandı, Kalyon inşaat, Limak, Cengiz, Kolin inşaat, Rönesans şahlandı ama çiftçi, esnaf, genç bütün vatandaşlar sürünmekte. Yapılacak ilk seçimlerde vatandaşlarımızı yarına umutla bakacağı bir iktidara kuracağız.