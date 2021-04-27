Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Özgür Özel’den alkol yasağı tepkisi: Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı 'tam kapanma' kapsamında 17 Mayıs’a kadar alkol satışının da yasaklanmasına tepki gösterdi. Özel, " Yıllardır 'kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz' yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir." ifadesini kullandı.

Güncellenme: 20:51, 27/04/2021
HaberlerGündem
Özgür Özel’den alkol yasağı tepkisi: Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün corona virüsü tedbirleri kapsamında “tam kapanmaya” geçileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise alkol satışına ilişkin hiçbir hüküm yer almadı.

“PANDEMİYİ FIRSAT BİLİP 17 GÜNLÜK ALKOL SATIŞ YASAĞI GETİRDİ”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yıllardır ‘kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz’ yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir. Geri alınmalıdır, aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır.” dedi.

İlginizi ÇekebilirTekel bayileri yasağa tepkili: Senetlerimiz, kredilerimiz, ödemelerimiz varTekel bayileri yasağa tepkili: Senetlerimiz, kredilerimiz, ödemelerimiz var