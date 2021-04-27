Özgür Özel’den alkol yasağı tepkisi: Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün corona virüsü tedbirleri kapsamında “tam kapanmaya” geçileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise alkol satışına ilişkin hiçbir hüküm yer almadı.

“PANDEMİYİ FIRSAT BİLİP 17 GÜNLÜK ALKOL SATIŞ YASAĞI GETİRDİ”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yıllardır ‘kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz’ yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir. Geri alınmalıdır, aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır.” dedi.