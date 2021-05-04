Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: İlk seçimde gidiyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün düzenlediği basın toplantısı ile partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasa önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Anayasa değişikliği için diğer muhalefet partilerini de seslenen Bahçeli, “Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Artık uzlaşmak yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin bu sözlerine ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi.

Bahçeli’nin sözlerinin yer aldığı bir haber metninin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Özel, “Genel Başkanımızın uzattığı eli Anıtkabir'de bile havada bırakan, tüm siyasi muhataplarına hakaretler yağdıran, hepimizi terörist ilan eden biri bunu tek sebepten yazıyor. Mevcut anayasaya göre yapılacak ilk seçimde GİDİYORLAR” diye yazdı.