Özgür Özel’den seçim barajı açıklaması: Oyunun kurallarını kendi lehlerine değiştirmek istiyorlar

CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'da, il başkanlığında ülke gündemine ilişkin konuştu. Büyükşehir belediyesini de ziyaret eden Özel, göçmenlere ilişkin, Göçmen yaratan siyasetçilerin karşısındayız. Kimseyi üzmeden mutlaka kendi memleketlerine geri yollamak durumundayız” diye konuştu

Can ÇAPAR

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Hatay temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı da ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin, CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Hatay İl Başkanı Ramiz Parlar, CHP Hatay Kadın Kolları İl Başkanı Filiz Haksöz, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve Maltepe Belediye Başkan Vekili Besim Ünsaldı katıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ: CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK GAYET İYİ DURUMDAYIZ

Özel'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Lütfü Savaş, “Hatay, tarih, kültür ve medeniyet şehri ama bununla birlikte yaklaşık on yıldır spor şehri. Süper Lig'de çok takımımız var. Türkiye'de derece yapan takımlarımız da var. Suriyeli sığınmacılar ve ekonomi dışında bir sıkıntımız yok. Hatay'ı altyapıdan başlamak üzere çok güzel şekilde revize ediyoruz. Siyaset anlamında da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gayet iyi durumdayız. Sizlerin de destekleri ile daha iyi duruma geleceğiz” dedi.

ÖZEL: CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE CİDDİ BİR UMUT VE DESTEK YÜKSELMESİ VAR

Uzun süredir Hatay'a ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Özel, “2019 yerel seçimlerinden sonra başkanımızın başarısı ve yeni kazandığımız belediyeler için Hatay'a gelmek istiyorduk. Hatay'ın milletvekilleri Hatay'ın sorunlarını Meclis'te dile getiriyor. Buraya geldiğim andan itibaren anketlerde gördüğüm rakamları Hataylılar teyit ediyor. İktidar partisine ciddi tepkiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir umut ve destek yükselmesi var. Hatay da buna katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diyerek gerçekleştirdiği ziyaretler neticesinde Hataylıların yüksek enflasyon ve maliyet artışlarından şikâyet ettiğini ve tek umutlarının sandık olduğunu vurguladı.

“HATAY ŞU ANDA TÜRKİYE'NİN ÜVEY EVLADI OLMUŞ DURUMDA”

Hatay'ın yeteri kadar destek almadığını belirten CHP Grup Başkan Vekili Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Hatay Atatürk'ün gözbebeğiydi. Her akşam yatağına yattığında Hatay'ı evladı gibi düşünürdü. Fakat Hatay şu anda Türkiye'nin üvey evladı olmuş durumda. 12 buçuk milyar vergi verip 400 milyonluk yatırım alıyor. Hatay adaletsizliğin ve haksızlığın kucağına düşmüş. Hataylılar bunu sandıkta değiştirmek için gün sayıyor.”

“GÖÇMEN YARATAN SİYASETÇİLERİN KARŞISINDAYIZ”

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Hatay'daki mülteci sorununa da değinen Özel, “Türkiye'nin diğer illeri gibi Hatay'da bu konuda sıkıntı çekiyor. Belediyemiz açısından ele aldığımızda devletin Hatay Büyükşehir Belediyesine yaptığı ödeme 1 milyon 600 bin. 800 bin misafirimiz ile birlikte 1 milyon 600 bin kişi için ödenek alıyor ama 2 milyon 400 bin kişi için hizmet sağlıyor. Neresinden dönüp bakarsanız bu sorun Hatay'ın sırtına atılmış” açıklamalarında bulundu.

“KİMSEYİ ÜZMEDEN MIUTLAKA KENDİ MEMLEKETLERİNE GERİ YOLLAMAK DURUMUNDAYIZ”

İktidar partisinin Suriyeliler konusunda çözüm üretmesi gerektiğinin altını çizen Özel, “Hatay'ın başına bu kadar geçici sığınmacıyı Cumhuriyet Halk Partililer getirmedi. Bu yükün kaldırılması için Ak Parti'nin bir şey yapıyor olması lazım. Biz göçmenlere düşman değiliz. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız. Göçmen yaratan siyasetçilerin karşısındayız. Kimseyi üzmeden mutlaka kendi memleketlerine geri yollamak durumundayız” diye konuştu.

“HATAY'I VE BÜYÜKŞEHİR'İ EXPO MESELESİNDE KENDİ KADERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORLAR”

EXPO 2021'in iktidar partisi tarafından destek görmediğini açıklayan Özel, “Burası Ak Parti belediyesi olsaydı durum başka olurdu. Antalya Ak Parti'deyken EXPO için 5 milyarlık bütçe ayıranlar Hatay'ı ve Büyükşehir'i EXPO meselesinde kendi kaderiyle baş başa bırakıyorlar. Eğer burası Ak Parti'nin belediyesi olsaydı Hatay bu kadar sorunla bir başına bırakılmazdı. Burada belediye başkanını değil siyasetle bütün Hatay'ı cezalandırıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

Lütfü Savaş, konuklarına Hatay'a özgü hediyeler ve Atakaş Hatayspor'un formasını hediye etti.

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