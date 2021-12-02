Öztrak: Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM bütçe görüşmelerinde orta vadeli programda 2022-2024 yılları arasında dolar kuru için ön görülen rakamın yaşanan kur şoku nedeniyle değerini yitirdiğini belirterek, "Son 3 ayda ekonomide yaratılan türbülansla bütçe TBMM'den geçmeden kadük (değerini yitirdi) oldu. Bütçeyi hazırlayan Bakan da istifa etti. Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü." ifadelerini kullandı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından TBMM bütçe görüşmelerinde orta vadeli programda 2022-2024 yılları arasında dolarda öngörülen rakamları paylaştı.

“ERDOĞAN BÜTÇEYİ DAHA DOĞMADAN ÖLDÜRDÜ”

2024 yılı için 10.27 olarak öngörülen doların, kur şoku nedeniyle tahminleri geride bıraktığına dikkat çeken Öztrak, “TBMM’de görüşülen bütçenin de dayanağı olan OVP (Orta Vadeli Program), 5 Eylül 2021’de yayımlandı.O gün dolar kuru 8,31 TL idi. Bu gün, 13,43 TL. Son 3 ayda ekonomide yaratılan türbülansla bütçe TBMM’den geçmeden kadük (değerini yitirdi) oldu. Bütçeyi hazırlayan Bakan da istifa etti. Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü.” ifadelerini kullandı.

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