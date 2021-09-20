Öztrak: Erdoğan Şahsım Yönetimi ne yerlidir, ne de millidir, beceriksiz ve kirlidir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler... Öztrak, İki askerimizin katledilme fetvasını verdiği iddia edilen bir IŞİD mensubuna Türkiye’de kuşçu dükkânı nasıl açtırırsınız? Bu acı olay bir kez daha gösterdi ki, Erdoğan Şahsım Yönetimi ne yerlidir, ne de millidir. Beceriksiz ve kirlidir" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, şunları söyledi:

– Bugün öğlen saatlerinde üzücü bir haber aldık. Önceki dönem milletvekilimiz, partimizde yöneticilik yapmış arkadaşımız Şahin Mengü'yü yitirdik. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz.

LİG DÜŞÜRTEN BOZUK VESAYET DÜZENİ

– Toplantımızın gündeminde; mutfakları kasıp kavuran pahalılık, milletimizi ezen işsizlik, insanlarımızın batırıldığı borç batağı, savrulan dış politika, Erdoğan şahsım hükümetinin, milletimizin sırtında gittikçe ağırlaşan yükü, ve ülkemize, milletimize lig düşürten bozuk vesayet düzeni vardı. Sorunlarımız elbette büyük. Ama çözümsüz değil.

– Toplantımızda sorunları çözmek, milletimizi rahata erdirmek için yapılması gerekenleri de ele aldık. Tarihini bilmeyen, şehidine, gazisine saygıyla, sevgiyle bağlı olmayan bir millet, kökleriyle toprağa bağlı olmayan bir ağaç gibi en ufak bir rüzgârda savrulup gider. Dün, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından, gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin takdiminin 100. yıl dönümüydü. Büyük Gazi'ye bu unvanın verildiği 19 Eylül tarihini, Gaziler Günü olarak gururla kutladık. Gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek devlete Anayasayla verilmiş bir görevdir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜK

– Şehit ve gazilerimizi andığımız bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük skandallarından biri ortaya çıktı. 10 yılı aşkın bir süredir Suriye sınırımızda yangın var. Beceriksiz Erdoğan Şahsım Hükümet bu yangına su sıkmak yerine, Emevi Camii'nde namaz kılma hülyasıyla ateş ve barut taşıdı. Açık kapı politikasıyla sınırlarımızı, şehirlerimizi Peşaver'e çevirdi. 5 milyon Suriyeli artık ülkemizde. Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar en az 40 milyar dolar harcadık. Türkiye terör örgütlerinin yolgeçen hanına döndü.

YÜZLERCE YURTTAŞIMIZI KAYBETTİK

– Çok büyük insan kayıplarımız oldu. Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te, IŞİD 'ın düzenlediği terör eylemlerinde, Yüzlerce yurttaşımızı kaybettik. Yüzlerce ocağa ateş düştü. Sınırın öte tarafında, IŞİD ve PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda, Yüzlerce şehit verdik. Ama bu süreçte özellikle iki şehidimiz var ki, yürek dayanmaz. Sefter Taş ve Fethi Şahin…

– İki askerimiz de 2016'da IŞİD mensubu teröristler tarafından yakılarak şehit edildi. Bu caniler askerlerimizi yakma görüntülerini de sosyal medyadan paylaştılar. Beceriksiz Erdoğan yönetimi o günlerde bu eylemi gerçekleştirenlerden çok eylemi yayımlayan sosyal medyayı hedef aldı.

– Dönemin Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Ayaklarını denk alsınlar!” diyerek sosyal medyayı tehdit etti. Erdoğan yönetimi beceriksizliğini gizlemek için Mehmetçiklerimizin şehadetini bir yıl boyunca sakladı.

– Bir yıl sonra -o da gizli saklı- şehitlerin ailelerini bilgilendirdiler. Ve bu korkunç olayın üstünü kapatmaya uğraştılar. Ama geçtiğimiz hafta bu ülkede artık çok az gördüğümüz, önemli bir tarafsız gazetecilik olayına şahit olduk.

KİM BU IŞİD SEVER?

– Askerlerimizin yakılması fetvasını veren Suriyeli IŞİD mensubunun, çoluğuyla çocuğuyla beraber Türkiye'de yaşadığı, bu kişinin Gaziantep'te kuşçuluk yaptığı ortaya çıktı. Bu şahıs hakkında açılmış bazı davalar var. Önce tutuklanmış, sonra serbest bırakılmış. Bu kişiyi hangi güç serbest bıraktı? Kim bu IŞİD sever?

ŞEHİTLERİMİZİN KANI BU KADAR UCUZ?

– “Sınırlarımızda kuş uçsa haberimiz olur” diyen Beceriksiz Erdoğan Şahsım Hükümeti, IŞİD'li kuşçuyu sadece seyretmekle kalmamış, ülkemizde yaşamasına da ses çıkartmamış. Bu nasıl bir başıbozukluk. Bu nasıl bir aymazlık. Oysa aynı IŞİD, Ürdünlü bir pilotu yakınca, kendisi de savaş pilotu olan Ürdün Kralı Abdullah uçağına atlayıp hava operasyonlarına bizzat katılmıştı. Bizim şehitlerimizin kanı bu kadar mı ucuz?

– İki askerimizin katledilme fetvasını verdiği iddia edilen bir IŞİD mensubuna Türkiye'de kuşçu dükkânı nasıl açtırırsınız? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu ülkenin istihbaratı yok mu? Askeri yok mu? Polisi yok mu? İçişleri Bakanı yok mu? Erdoğan Şahsım Hükümeti bu IŞİD kadısını yıllarca nasıl seyretti? Vatan evlatlarının hiç mi değeri yok? Bu acı olay bir kez daha gösterdi ki, Erdoğan Şahsım Yönetimi ne yerlidir, ne de millidir. Beceriksiz ve kirlidir.