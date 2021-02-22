Öztrak’tan lebaleb kongre ve cenaze tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin kapalı olduğuna dikkat çeken Öztrak AKP il kongrelerinde ve protokol cenazelerinde salgın kurallarına uyulmadığını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı salgın kurallarına uyulmadığını söyledi. Öztrak şunları söyledi:

“SALGIN AK PARTİ İL KONGRELERİNİ VE PROTOKOL CENAZELERİNE UĞRAMIYOR”

“Salgının yayılmasını engellemek için lokantalar, kafeler, restoranlar kapalı ama salgın Ak Parti il kongrelerini ve protokol cenazelerine uğramıyor. Bu Sağlık Bakanı'nın attığı bir tweet. Ne diyor burada? ‘Duygularımızı rahatça paylaşacağımız günler için cenaze ve nikahlarda 30 kişiyi geçmiyoruz' diyor. Bu da dünkü protokol cenazesinden bir fotoğraf. Cenaze lebalep dolu… Tabii ki müteveffaya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı dileriz. Ama bu cenazede bu kadar kalabalık, başka ölümlere davetiye çıkarmaktır.”

“SAĞLIK BAKANI DA BU KALABALIĞIN TAM GÖBEĞİNDE”

“Ne yazık ki Sağlık Bakanı da bu kalabalığın tam göbeğinde… Salgını hafife alamayız. Bu salgında 28 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Ekonomik kayıplarımız da cabası. Esnaflarımız perişan, çiftçilerimiz perişan, işçilerimiz perişan. Tüm dünya, salgınla mücadeleyi bir ‘Dünya Savaşı' ciddiyetinde götürüyor. Normalleşmede gecikilecek her dakika, insani kayıplar kadar, ekonomik kayıpları da artırıyor. Sağlık Bakanı bunu yaparsa, milletimiz de salgını ciddiye almaz. Bu görüntüleri açıkçası çok yadırgadık.”