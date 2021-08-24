Pakdemirli duyurdu: DSİ’ye 2 bin 5 kadrolu işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürlüğü’ne 2 bin 5 kadrolu işçi alınacağını duyurdu. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacağı; bu adayların noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirleneceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 5 kadrolu işçi alınacağını, “Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” notu ile açıkladı. Detaylı bilgi ise DSİ'nin internet sitesinde yer aldı.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR ARANACAK

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgilerin, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtileceği; bu ilanların 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacağı ifade edildi. İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacakları da belirtildi.

DENEME SÜRESİ DÖRT AY

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacağı ve bu adayların noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirleneceği kaydedildi. Kura yeri ve tarihinin, ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacağı açıklandı. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresinin ise dört ay olduğu vurgulandı.

BAŞVURU SAYFASI ÇÖKTÜ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 5 kadrolu işçi alınacağını duyurdu. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgilerin, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtileceği; bu ilanların 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacağı ifade edildi. İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacakları da belirtildi.

Ancak başvuru yapmak için İŞKUR'un internet sayfasına girmek isteyenler, “the service is unavailable” yani “Hizmet Kullanılamıyor” yazısıyla karşılaşıyor. Sorunun, yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacağı açıklanmıştı.