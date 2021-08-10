Pakdemirli açıkladı: Milas’taki yangın kontrol altına alındı

Muğla Milas’taki yangın için "Oldukça büyük bir yangın" diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla’ya kaydırılan uçaklardan 2’si Türkiye'deki orman yangınlarından çok daha fazla orman yangını bulunan Yunanistan’a kaydırılması planlanmaktadır. Bir endişe doğuyor ‘Acaba bizde bir şey var mı’ diye. Toplumdaki psikolojiyi de anlayabiliyorum. Rahat olun" dedi. Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pakdemirli, 11 gündür devam eden Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarında son durumu açıkladı. “Milas'taki yangın 31 Temmuz'da başlayan, oldukça büyük bir yangın” diyen Pakdemirli, bu yangında son durumu şöyle anlattı:

* Bu sabah itibarıyla yangın sahası üzerinde uçtuğumuzda neredeyse tamamıyla bitmiş bir yangın vardı. Neredeyse hiçbir yerden tütmeyen dahi alevler vardı. Bu öğle saatlerine kadar böyle devam etti. Akşamüstü saatlerinde hiç beklemediğimiz bir yerde, yine Fesleğen'in kuzeybatısında yangın devam ediyor.

* Son derece sinsi bir yangın. Bir bitki örtüsü var. Bitki örtüsünü takip ediyor, görüyorsunuz, yeşil. Ama altında sanki başka bir orman varmışçasına yanıyor. Özellikle öğleden sonra saatlerde ortaya çıkıyor. İhtiyatlı olmamızdan dolayı sabah saatlerinde bu yangınla alakalı kontrol açıklaması yapmadık. Öğleden sonra ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Sabah saatlerinde gazeteciler burayı görseydi, “Burada yangın sönmüş” derdi.

“YERLEŞİM YERLERİNDE TEHDİT YOK”

* Burada bir noktada problem var. Yerleşim yerlerinde bir tehdit yok. Şu an itibarıyla Yeniköy Santrali'nde önemli bir risk yok. Bu riskleri aşağı indirmek için arkadaşlar hızlı bir şekilde çalışıyor. 8 helikopter, 5 uçak, 69 arazöz, 10 tanker, 14 ilk müdahale aracı, 29 dozer, 21 ekskavatör, 48 teknik eleman ve 200 yangın işçisiyle Milas yangınına müdahale ediliyor.

MİLAS’TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“İLK DEFA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR YANGIN”

Pakdemirli açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Makilik alanın, alttan aynı meşe ağacı gibi içten içe yanıyor olması, bizim buradaki işimizi zorlaştırıyor. Orman mühendisi arkadaşlarla görüştük. ‘Okul kitaplarında okuduğumuz ama ilk defa gördüğümüz bir yangınla karşı karşıyayız' diyorlar. Aynen kanser gibi görünmeyen yerlerden, yavaş yavaş yayılan, bir noktadan çıkabilen ve devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.

“KÖYCEĞİZ VE GÜMÜŞLÜK YANGINLARI DEVAM EDİYOR”

* Köyceğiz ve Gümüşlük’te devam eden yangınlara ilişkin Pakdemirli, Geniş alanda etkili olan Köyceğiz orman yangını, alınan tedbirlerle yerleşim yerlerine tehdidini olabildiğince azalttık. Şu anda yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok. Yangına hava ve kara araçları etkin müdahale ediyor. Bodrum Gümüşlük yangını devam ediyor. Yangına kısa zamanda müdahale edilmiş olup, havadan ve karadan söndürme çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.

“BİR ENDİŞE DOĞUYOR”

Pakdemirli, Yunanistan’a gönderilecek 2 yangın söndürme uçağı hakkında da konuştu ve eleştirilere şöyle yanıt verdi:

* Büyük yangınlar son günlerde Muğla'da yoğunlaştığından hava gücümüzün önemli bir kısmı buraya kaydırılmış durumda. Köyceğiz'de devam eden yangında yeteri kadar uçağımız var. Muğla'ya kaydırılan uçaklardan 2'si Türkiye’deki orman yangınlarından çok daha fazla orman yangını bulunan Yunanistan'a kaydırılması planlanmaktadır. Bir endişe doğuyor ‘Acaba bizde bir şey var mı' diye. Toplumdaki psikolojiyi de anlayabiliyorum. Rahat olun.

* Bugün itibarıyla hem Muğla'da hem de diğer bölgelerde yangınlar için görevlendirmediğimiz çok sayıda uçağımız ve hava aracımız var. Akut yangınlar geçtiği için ve yangınlar tek bir ilde yoğunlaştığı için, şu an itibarıyla önemli bir kapasite fazlamız var. Ayrıca Yunanistan'a geçici olarak göndereceğimiz bu uçakların da bir saat mesafede buraya tekrar geriye çekilebileceğini de unutmamamız lazım.

“KOMŞUMUZA DA YARDIMCI OLMAMIZ GEREKİYOR, ORMANLAR SADECE BİZİM ORMANLARIMIZ DEĞİL”

Komşumuza da yardımcı olmamız gerekiyor. Ormanlarımız sadece bizim ormanlarımız değil. Ormanlar, dünyanın ormanları. Buradaki hem bitki hem de yaban hayatı tüm dünyaya ait. Elbette önce kendimizi düşüneceğiz ama kapasite fazlamız varsa da komşularımıza göndermekten imtina etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.

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