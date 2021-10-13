Pakdemirli: Yanan alanları üç şekilde yeşillendireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaz boyunca orman yangınlarında küle dönen yeşil alanların nasıl tekrardan ağaçlandırılacağını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı’na katıldı. Yaz boyunca süren orman yangınlarına değinen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

– Anayasa’nın 169. maddesi bize şunu net olarak söyler: “Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz.” Nokta.

– Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

– Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz: İlk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz. Veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız.