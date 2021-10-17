Paket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp ayağından vurdu

Bolu’da, husumetlisi olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu düşündüğü paket servis kuryesini ayağından yaralayan Cuma A., adliyeye sevk edildi. Cuma A., gazetecilerin “Yanlışlıkla mı vurdunuz?” sorusuna, “Beni vurmaya geldi, vurdum” diyerek cevap verdi.

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Özel bir şirkette paket servis kuryeliği yapan A.Y., Sağlık Mahallesi Okur Sokak’ta dün saat 23.45 sıralarında yemek siparişi verilen adresi aradığı sırada, husumetlilerinin tetikçisi olduğunu düşünen Cuma A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Kendisini vuracağını düşündüğü kuryeye defalarca ateş eden Cuma A., A.Y.'yi ayağından yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan A.Y.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

“SELAM YOLLAMIŞLAR BEN DE SELAMLARINI ALDIM”

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Cuma A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Cuma A.'nın kaçtığı güzergahta yaptıkları aramada şahsı Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde yakaladı.

Gözaltına alınan C.A., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen Cuma A., gazetecilerin “Daha önceden husumetin var mıydı” sorusuna, “Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım” diyerek cevap verdi.

“YANLIŞLIKLA VURMADIM”

Cuma A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A., adliyeye gelişinde gazetecilerin “Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz” sorusuna, “Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum” diyerek cevap verdi.

“KESİNLİKLE HUSUMETİM YOK”

Emniyette verdiği ifadede kendisini vuran Cuma A'yı tanımadığını söyleyen A.Y. ise şunları kaydetti:

* Sokak üzerinde siyah giyimli erkek ile yanında iri yapılı bir kadın yürüyorlardı. Ben bu şahısların yanından geçtim sokağa doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittim. Numaralar büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim.

* Sokak içerisinde eşkalini verdiğim şahıslar yürümeye devam ediyordu. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Sipariş aldığım bina numarasını aramaya devam ediyordum.

* Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden üç el silah duydum. Kafamı çevirdiğimde ise kendisini daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım erkek şahıs iki eliyle silahı benim ayağıma doğru hedef alır vaziyette bir el daha ateş etti.

* Bana doğru ateş etmesinin ardından ellerimi havaya kaldırarak, ‘Ne oluyor abi? Niye sıkıyorsun? Ben kuryeyim’ dedim. Sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldılar. Benim bu şahısla kesinlikle husumetim yoktur. (İHA)

