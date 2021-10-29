Palandöken’in karlı zirvesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Erzurum'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri ile DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Palandöken Konaklı Kayak Merkezi'nin zirvesinde kutladı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum AFAD gönüllüleri ve DADAK Doğa Sporları Kulübü dağcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Palandöken Dağları’nın zirvesine çıktı. Cumhuriyet Bayramını kutlamak için 3 bin 176 rakımlı Palandöken Dağı’nın zirvesine tırmanış düzenleyen gençlere Türkiye Dağcılık Federasyonu önceki başkanı Alaattin Karaca da eşlik etti.

Yoğun sis ve kar yağışı altında zirveye ulaşan gençler, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu. Genç dağcılar ve AFAD gönüllüleri daha sonra zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, geleneksel olarak yıllardır sürdürdükleri Cumhuriyet tırmanışı ve yürüyüşüne katılanlara teşekkür etti.