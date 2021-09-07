Pandemide sıkış tepiş okula

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül 2021 günü başlayan yüzyüze eğitim dönemi öncesinde pandemiye karşı bütün tedbirlerin alındığını açıklamıştı. Fakat İzmir Bergama’dan gelen görüntüler hiç de iç açıcı değil. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı sistem ile eğitim gören ilkokul çocukları için servis aracı ve yemek ihalesini yapmayınca öğrenciler hem ulaşımdan, hem de yemek ihtiyacından mahrum kaldı. Köylülerin temin ettiği minibüs ile okula giden çocukların oluşturduğu tablo, pandemi nedeni ile yürekleri ağızlara getirdi.

Gökmen ULU

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İzmir'in Bergama İlçesi'ne bağlı Tekkedere Köyü çocukları taşımalı eğitim sistemi ile Yenikent Mahallesi'ndeki okula gidiyor. Fakat bu yıl Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü servis aracı temin etmedi. İlkokul çocukları mağdur oldu.

Köylüler kendi imkanları ile çocukları okula götürdü. Bunun için bir minibüs temin edildi. Fakat öğrenciler minibüse zor sığdı. Çocuklar okula gitmek için sıkış tepiş araca binince sosyal mesafe kuralı işletilemedi. Birçok çocuğun maske takmadığı da görüldü. Bu tablo, pandemi nedeni ile korku yaşayan velileri, sağlıkçıları ve eğitimcileri isyan ettirdi.

ÇOCUKLAR BİRER EŞYA GİBİ TAŞINIYOR

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi, yemek ihalesinin de servis aracı ihalesi ile birlikte gerçekleştiğini, ancak bu yapılmayınca öğrencilerin yemek gereksiniminden de mahrum kaldığını açıkladı. Dernek şu açıklamayı yaptı:

* Bu konu hakkında birçok kez açıklama yaptık ve yetkililerle görüştük. Hatta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek kendisinden söz aldık.

* Ancak geldiğimiz noktada çocukların üç dönem aradan sonra okula başladığı gün (6 Eylül 2021), hiçbir sözün tutulmadığını gördük. Köylerde yaşayanlar, dezavantajlı olanlar ve maddi imkanı yetersiz çocuklar mağdur ediliyor. Çocuklar kendi imkanları ile bir eşya gibi evden okula, okuldan eve taşınıyorlar.

* Çocuklar sosyal mesafe tedbirleri olmadan Tekkedere Köyü'nden tek bir araç ile Yenikent Mahallesi'ndeki okula gitmek zorunda kaldı. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın birçok köyün taşıma ve yemek ihalesini yapamadığı öğrenildi. Dezavantajlı köylerde yaşayan çocuklar, hem taşıma sisteminden hem de yemek imkânından faydalanamadı.