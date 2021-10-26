Parayı bulan Lidyalılar’ın gümüş sikkeleri kaçakçılardan ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele eden polis ekipleri, 3 günde 4 ilçede operasyon düzenledi. Baskınlarda 223 sikke ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen paraların arasında 2500 yıl önce parayı bulan Lidyalılara ait gümüş sikkelerin bulunması dikkat çekti.

Habip ATAM

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 23-25 Ekim tarihleri arasında, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik önemli operasyonlar düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

223 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Arkeolog polislerin de yer aldığı baskınlarda antik uygarlıklar; Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı Dönemlerine ait olabileceği değerlendirilen 223 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler arasında gümüş 29 sikkenin nadide parçalar olduğu ifade edildi. Sikkelerin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu İyon ve Lidya medeniyetlerine ait olduğu belirtildi. Anadolu’da ve Dünya’da parayı ilk kullanan Lidyalılara ait sikkelerin kaçakçılar tarafından yurt dışına çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Lidya ve İyon sikkelerinin, yurt dışında müzayedelerde 50 bin dolara kadar fiyatlandırıldığı belirtildi.

YÜZÜK, GÖZYAŞI ŞİŞESİ, TABLO

Aramalarda ayrıca, “Antik Dönem” yaşayan insanların günlük hayatlarında kullandıkları parfüm şişesileri, cam işçiliği kullanılmış nadide yüzükler, gözyaşı şişeleri, farlı bezekli tablolar ve Hristiyanlık dönemlerinde kullanıldığı belirtilen ikona ve tabloların da aralarında bulunduğu 55 eser bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen eserlerden 23 tablo ve ikonun Ayasofya Müzesine diğer eserlerin ise İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği belirtildi.