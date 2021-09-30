Park yıkılarak yapılan binaya mahkeme engeli

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan Kültür Parkın bir kısmı yıkarak yaptığı Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, mahkemece durduruldu. Yüzde 20'si tamamlanan ve yeniden ihaleye çıkarılan binanın maliyeti yaklaşık 9 milyon lirayı buluyordu.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’da önce ANAP’tan daha sonra da 16 yıl AKP’den Belediye Başkanlığı yapan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ilçelerden gelen araçların terminal olarak kullandığı ve çeşitli depolama ile ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırıp park haline getirdi. Yıllarca vatandaşların uğrak yeri olan parka, 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olan AKP’li Mustafa Demir, önce Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, ardından da ilçelerden gelen araçlar için otogar yapmak üzere çalışma başlattı. Parkın bir bölümü yıkılarak tekrar yapılaşmaya açılmasına vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Mimar Odası Samsun Şubesi, her iki bina için ayrı ayrı dava açarak konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEME: HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK

5 milyon 300 bin liraya ihale edilen ve yaklaşık yüzde 20’si yapıldıktan sonra açıklanmayan bir nedenden dolayı firma ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesi üzerine bina yarım kaldı. Binanın tamamlanması için ikinci bir ihale yapılacağı belirtilirken, AKP’li belediyeye bir kötü haber de mahkemeden geldi. Mimarlar Odası Samsun Şubesi, binanın imar mevzuatına, Kıyı Kenar Çizgisi Kanununa ve şehircilik planlarına aykırı olduğu gerekçesiyle Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmeyi durdurma davası sonuçlandı. Mahkeme, dava konusu binanın imar mevzuat ve planları ile hukuka aykırılığının açık olduğunu, yapılması halinde telafi güç zararlar doğabileceğini belirterek oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

PLANLARDA PARK GÖRÜNEN ALANA BİNA YAPTILAR

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, yapımı devam eden binanın bulunduğu alanın planlarda park olarak göründüğünü ve bu alanın deniz dolgusu yapılarak elde edildiğini söyledi. Şener, belediye tarafından yapılacak olan binanın kanunlara aykırı olduğunu açıklayarak, “Söz konusu yapının açık ve net olarak, Kıyı Kanunu’na, Kıyı Kanunu Yönetmeliğine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı olduğunu ileri sürerek yapı ruhsatının iptali ile öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulmasını talep etmiştik.

Samsun 3. İdare Mahkeme heyeti oybirliği ile, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kamu yararı hiçe sayılarak, kent kaynaklarının, kent boşluklarının yerel idareler eliyle bilinçsizce kullanılmasına, yok edilmesine karşın, yargı tarafından verilen bu kararın, hemen yanı başında devam eden ve her yönüyle hukuksuz olan İlkadım İlçe Otobüs Garajı inşaatı için açtığımız işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali davası için emsal olacağına inanıyoruz” dedi.