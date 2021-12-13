Parsel parsel satış son sürat devam ediyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile TOKİ kamu arazilerini parsel parsel satmaya devam ediyor. Milli Emlak bu güne kadar satılanlara ek olarak yılbaşına kadar 1090, TOKİ ise 435 parça arazi satacak. 5542 gayrimenkul ise yılbaşından sonra kademe kademe satılacak.

Latif SANSÜR

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile TOKİ, yılın son günlerinde hazine arazilerinin satışına hız verdi. Her iki kurum 43 farklı ildeki 1520 kamu arazisi, tarla, bahçe, çalılık ve ham toprak satışa sundu.

72 ilde ki toplam 5542 gayrimenkul ise şimdiden 2022 yılı satış takvimine alındı. Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda çok değerli, toplam 64 bin 646 metrekare iki arazinin de aralarında olduğu hazine taşınmazlarını alanlara 5 yıl emlak vergisi muafiyeti, sıfır tapu harcı ve taksitle ödeme imkanı sunuluyor.

GEÇEN YIL 17 MİLYON METREKARE TAŞINMAZ SATILDI

Milli Emlak Müdürlüğünün 2021 yılında, bir önceki yılda yapılan satışların en az üç katı satış yaptığı tahmin ediliyor. Kurumun geçtiğimiz yıl yaptığı 17 milyon metrekare arsa, arazi, lojman ve diğer taşınmazlardan 3 milyar 368 milyon lira gelir elde ettiği açıklanmıştı.

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