Patates dağıtımı şova dönüştürüldü, sosyal medyada tepki yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanların dağıtımıyla ilgili görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti. Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir vatandaşa patates çuvalı verdiği ana ait fotoğraf ile İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek'in patates dağıtım töreni ve Türk Bayrağı asılmış TIR’ların görüntüleri patates dağıtımına tepkinin simgesi oldu. Her kesimden vatandaş, patates dağıtımındaki görüntülere tepki gösterdi.

SİYASİLERDEN TEPKİ

Görüntü ve fotoğrafların tükenmişliğin simgesi olduğunu söyleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, “Bu nedir? Sizin yardımlaşma anlayışınız bu mu? Halkımızı bir çuval patatese muhtaç hale getirip, sonra patates verirken şov yapmak. Tükenmişliğin özeti” diyerek Hilvan fotoğrafını paylaşırken, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “İşlerin iyi olduğu ülkelerde Cumhurbaşkanı; “satılmayan patates ve soğanı fakire fukaraya, garibe gurebaya bedava dağıtıyoruz” cümlesini kurmaz. Çünkü işlerin iyi gittiği ülkelerde vatandaş patates soğanı kendisi alabilir” ifadelerini kullandı. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da “Depolardaki filizlenmeye ramak kala dar gelirli vatandaşa dağıtılacak patates ve soğanların dağıtım törenindeler! Çadırlarda ‘Varlık' kuyrukları oluşmasın diye kamyon kasasından dağıtım yapıyorlar! İnovasyon böyle bir şey.” dedi.

AKP’DEN DE TEPKİ ÇEKTİ

Kaymakam Doğan’ın fotoğrafına AKP’den de tepki geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, “Hükümet, salgının tahribatını azaltmak için ihtiyaç sahiplerine patates, soğan ve çeltikten oluşan 2.2 milyon tonluk gıda yardımı yapıyor. Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor. Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!” dedi.



VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Vatandaşın önce aç ve yoksul bırakılıp, ardından patates soğan dağıtılmasını süper fikir olarak değerlendiren bir çok vatandaş, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. İşte onlardan bir kaçı;

Fatih Uçar: “3 ay önce uzaya gitmekten bahseden iktidar bugün patates-soğan dağıtıyor. Devlet görevlileri utanmadan patates çuvallarıyla fotoğraf çektiriyorlar.”

Yiğit Karakış: “1.3 milyon ton patates depoda çürüyor. Acilen Berat Albayrak'ı Tarım Bakanı yapın. Patates rezervini de eritsin.”

Melih Özer: “Patates utandı, soğan utandı ama bunlar UTANMADI…”

Ayla Mor: ”Erdoğan’a Mercedes, ümmetine patates.”

