Patates dağıtımında bir izdiham daha

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanların yurt genelinde ihtiyaç sahibine dağıtımlarından izdiham görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaymakamlığın da hakkında inceleme başlattığı patates dağıtımındaki izdiham görüntülerinin ardından bu kez benzer görüntüler Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşandı.

SALGINA DAVETİYE ÇIKTI

Dar bir sokağın ortasında kamyondan yapılan patates dağıtımına vatadaş yoğun ilgi gösterdi. Dağıtım esnasında oluşan kalabalık salgına davetiye çıkardı, sosyal mesafe gözetilmedi.

“VATANDAŞIN DURUMU BUDUR”

Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Dün Eyyübiye bugün Diyarbakır Bağlar. Bakmayın Saraylıların çizdiği pembe tablolara, vatandaşın durumu budur” dedi.

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