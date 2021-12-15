PAÜ Rektörü Kutluhan hastaneye kaldırıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan bugün akşam saatlerinde fenalaşarak PAÜ Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Kutluhan’ın gıda zehirlenmesi yaşadığı ileri sürüldü. Üniversitede yarın yapılması planlanan akademik atama töreni ise ertelendi.

Selami AYDIN

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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan'ın akşam saatlerinde fenalaştığı ve PAÜ Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kutluhan'ın yapılan kontrollerinde gıda zehirlenmesi yaşadığının saptandığı ileri sürüldü.

PAÜ Hastaneleri Başhekimi Selçuk Yüksel, Kutluhan'ın tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Diğer yandan üniversitede yarın yapılması planlanan akademik atama, yükseltme ve ödül töreni de ertelendi. Törenin ertelendiği üniversitenin sosyal medya hesabından duyuruldu.

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