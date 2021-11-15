Pazarcıların kiralık araç çilesi

Telefon uygulaması üzerinden kiralanan ve sokaklara park edilen kiralık araçlar, özellikle pazar esnafının kabusu oldu. İstanbul Esenyurt'ta kurulan pazarın içinde kalan araçlar kameralara yansıdı. Çözüm için toplanan esnaf ise çareyi araçları iterek farklı bir alana taşımakta buldu.

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Mobil uygulama üzerinden araç kiralama hizmeti veren şirketlere ait araçların pazar alanına park edilmesi üzerine esnaf tezgah açmakta zorlandı.

Yaşanan problemin giderilmesi için şirket ile onlarca kez iletişime geçen esnaf, bir çözüm bulamayınca çareyi araç tekerlerinin altına kova kapakları koyarak itmekte buldu.

Onlarca pazarcının bir araya gelerek ittiği araçlar farklı bir alana taşındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“EVDEN ÇIKARKEN ‘ACABA ARABA VAR MI?’ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Yaşadığı sorunu anlatan pazar esnafı Remzi Kakız, “Biz sabah saat 6'da evimizden ekmek mücadelesi için buraya geliyoruz. Fakat geldiğimizde pazar yerlerimizde özel bir kiralık araba şirketinin arabalarını görüyoruz. Bu durum bizi perişan ediyor, neredeyse tezgah açamıyoruz. Kaç aydır bu durum böyle. Bazı yerlerde iki araç, bazı yerlerde ise 3 araç oluyor ve kimse araçlara sahip çıkmıyor. Bizde kendi imkanlarımız ile bu araçları çekmek zorunda kalıyoruz. Kimsenin arabasına da zarar vermek istemiyoruz. Büyük zorluklar içerisinde tezgahlarımızı açıyoruz. Yetkililerden bu duruma acil bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Yaşadıkları mağduriyet hakkında konuşan pazar esnafı Hüseyin Ateş ise “Ben pazarda esnafım. Aylarıdır pazar alanımıza özel bir araç kiralama şirketinin arabaları park ediliyor. Pazarcılar olarak bu şirketi her hafta arıyoruz ve şikayette bulunuyoruz. Fakat her geldiğimizde bu alanda onlarca aracı park halinde buluyoruz. Biz bu araçlardan mustaribiz, araçlar yüzünden tezgah açamıyoruz. Buraya ekmek parası kazanmaya geliyoruz ama bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Son 6 aydır sabahları evden çıktığımda acaba bu gün ne ile karşılaşacağım, acaba tezgahımın yerinde araba olacak mı diye soruyorum kendime. Ben bu pazara gelirken bu düşünceyi aklımdan çıkaramıyorum. Yetkililerden bir an önce bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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