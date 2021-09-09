PCR testi iş yerlerinde zorunlu mu? Çalışanlar PCR testi yapmak zorunda mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, corona virüsü aşısı olmayan çalışanlara, haftada bir kez PCR testi zorunluluğu getirmişti. PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı genelgeyle corona virüs hakkında çalışanların bilgilendirilmesi ve aşı olanlardan aşı kartları, olmayanlardan ise haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını zorunlu kılmıştı.

PCR TESTİ İŞ YERLERİNDE ZORUNLU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.

*Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

*Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

* Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

* Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

İBB, AŞI OLMAYANLARDAN TEST SONUCU İSTEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün personeline aşılama konusunda bir yazı gönderdi. Corona virüsü aşıları konusunda bilgilendirme yapılan yazıda, “Son günlerde aşısız olduklarını öğrendiğimiz mesai arkadaşlarımızı yitirmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.

HER HAFTA PCR TESTİ İSTENECEK

Yazıda Bakanlığın yayınladığı genelge hatırlatılarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu uygulamayı hayata geçireceğiz. 10 Eylül'den itibaren tüm çalışanlarımızdan açık rıza beyanının alınmasının ardından aşı kartlarını isteyerek kayıt altına alacapız. Aşı olmayan çalışma arkadaşlarımızdan her pazartesi günü son 48 saat içinde yapılmış PCRtestini isteyeceğiz” denildi.

“TESTİ VERMEYEN PERSONELE ZORUNLU İZİN VE DİSPLİN”

Yazıda, “13 Eylül itibariyle aşısı henüz tamamlanmamış veya PCR testi yaptırmamış, dolayısıyla risksiz olduğunu göstermeyen çalışanların zorunlu yıllık izin veya ücretsiz izne ayırmak zorunda kalacağız. Disiplin uygulaması da söz konusu olabilecektir” ifadelerine yer verildi.