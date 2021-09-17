PCR testi sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? PCR test sonucu nasıl öğrenilir?

PCR testi sonucu öğrenmek isteyenlerin sayısı zorunluluğu başlamasıyla birlikte arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi devlet ve özel hastanelerde gerçekleştiriliyor. PCR test sonucu öğrenme süresi faklılık gösterse de ortalama 1 - 3 günde çıkıyor. Genellikle 24 saat içinde e nabızdan öğrenilebiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19 testleri ‘PCR testi’ ve ‘antikor testi’ olarak ikiye ayrılıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan ve doğruya en yakın sonucu veren PCR testi devlet ve özel hastanelerde uygulanıyor. PCR testi sonucu ise e Nabız üzerinden öğrenilebiliyor.

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÖĞRENİLİR?

PCR testi sonucu öğrenme süresi yoğunluğa ve hastaneye göre değişim gösterebiliyor. PCR test sonucu ortalama 1 – 3 günde çıkıyor. Genellikle 24 saat içinde e-nabızdan öğrenilebiliyor.

PCR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan corona virüs test sonuçları, test alınma sonrasında verilen barkod numarası ve TC kimlik numarasıyla nabız uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet girişine tıkladığınızda e-nabız girişine yönlendirileceksiniz.

E-NABIZ'A GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

PROFİL BİLGİLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

a- Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

b- Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

c- Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

d- Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.