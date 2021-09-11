PCR testi zorunluluğuna tepki için 450 kilometre yürüyecek

1998’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yasağına karşı kurulan Özgürlük Platformu Başkanlığı’nı yürüten Ahmet Tanman, şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğunu protesto etti.

Veli TOPRAK

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İstanbul'da ikamet eden Ahmet Tanman, Ankara'da iken şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu getirilince yaya olarak dönme kararı aldı.

Tanman, “İstanbul'a evime gitmem gerekirken Ankara'da mahsur kaldım. Nedeni, İçişleri Bakanlığı'nın aşı ve PCR genelgesi. Toplu taşıma ulaşım aracı beni almıyor. Bu Erdoğan ve yıllarca emek verdiğim davama darbedir” dedi. 7 Eylül'de Ankara'dan yürüyüşe başlayan Tanman, Sağlık Bakanı Koca'ya da tepki gösterdi. Tanman “Ey Koca! Sen bu milletin ahir zamanda karşısına çıkabilecek en ağır imtihan mısın? Sen ve ortakların hangi hakla çocuklara sağlık taraması adı altında neyin müdahalesini edeceksiniz? Hayırdır yeni Milli Eğitim Bakanı ile ortak mı aldınız bu kararı?” dedi.