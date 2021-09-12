Pençe-Şimşek bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sonrası Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.

Şehit Erdem'in Konya'nın Akşehir ilçesi Adsız Mahallesindeki evine acı haber ilçe protokolü tarafından verildi. Ilgın kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, Akşehir Garnizon Komutanı Akbay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Bakanı Salih Akkaya tarafından verilen şehit haberinin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Er Ömer Faruk Erdem'in babası Metin ve annesi Nesibe Erdem'in vefat ettiği, Şehit Erdem'in babaannesi Döndü Erdem ile yaşadığı ve Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime isminde 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. 1998 doğumlu olan Şehit Er Ömer Faruk Erdem'in 1 yıldır görev yaptığı ve ilk görev yerinin Şırnak Gülyazı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin 10 gün öncede Adsız'daki evine izne geldiği öğrenildi. Şehit haberi sonrasında vatandaşlar şehidin evinin önüne gelirken, Akşehir Belediyesi ekipleri tarafından da sokak ve şehidin evi bayraklarla donatıldı.