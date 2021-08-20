Haberler - Gündem

Pist çatladı, Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pistteki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Pist çatladı, Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı’nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

Trabzon Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte eskiyen asfaltın söküm işlemleri yapılarak, yeni asfalt katlarının dökümü gerçekleşmişti. (İHA)

Kabil Havalimanı'nda 'kaçış' kaosu İlginizi Çekebilir Kabil Havalimanı'nda 'kaçış' kaosu

Afganistan TRABZON