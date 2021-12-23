Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi’nde, oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’e iki pitbull cinsi köpek saldırarak ağır yaraladı. Olayla ilgili 5’i site sakini, 6 kişi gözaltına alın

Ahmet KAYA

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Olay Beştepe Mahallesi'ndeki Seyr-i Antep Sitesi'nin basketbol sahasında meydana geldi.

Burada oynayan site görevlisinin çocuğu 4 yaşındaki Asiye Ateş'e, sitede beslenen iki pitbull saldırdı.

Talihsiz çocuk, çevreden yetişen site sakinleri tarafından köpeklerin elinden güçlükle kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük kız, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

VALİ ZİYARET ETTİ

Yüz, kafa ve göğsünden yaralandığı belirtilen talihsiz çocuğu bulunduğu hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, “Tedavisi devam eden Asiye kızımızı ziyaret ettik. Anne ve babasıyla görüştük. Doktorlardan bilgi alarak bundan sonraki süreci planladık. Çok şükür bugün daha iyi. Tedavi ve sonraki süreçte devletimizin tüm imkanlarını ailemizle paylaşacağız. Adli ve idari süreç devam ediyor” paylaşımı yaptı.

Saldırı sırasında köpeklerin göğüs ve yüz kısmından ısırdığı küçük Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalanarak Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, saldırıda Asiye Ateş'in baş ve boyun bölgesinden yaralandığı belirtilerek, köpeklerin sahibi olduğu ileri sürülen 5 kişi ile güvenlik görevlisinin gözaltına alındığı açıklandı.

TEPKİ YAĞDI

Bu arada sosyal medyadan olayla ilgili çok sayıda tepki mesajı yayınlandı.

Mesajlarına Gaziantep Valisi Davut Gül'ü etiketleyen sosyal medya kullanıcıları, sitelerde bu tür saldırgan hayvan beslenmesinin yasaklanmasını, besleyenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, saldırıya uğrayan çocuğun ailesinin site yönetimi tarafından şikayette bulunmaması konusunda tehdit edildiğini ileri sürdü.

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