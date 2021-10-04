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PKK’nın doğu karargahı ele geçirildi; 12 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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PKK’nın doğu karargahı ele geçirildi; 12 terörist etkisiz

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi. Açıklamada “Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve ‘ele geçirilmesi imkansız’ diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)

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