PKK’ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın hakkında karar

Kayseri'de terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Lemiye H.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kandil'de tim komutanı olarak görev yaptığı iddia edilen, "2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşı ile evliyim diyen kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz’da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.’nün Sarız ilçesinde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.’yü düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Afrin doğumlu ‘Dilan’ kod adlı Lemiye H.Ö’nün örgüte 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004 yılına kadar Kandil’de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.’nün ardından Suriye’de çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği iddia edildi. 2017 yılında kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Lemiye H.Ö.’nün, Kayseri’nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi’nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polis ekiplerinin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Lemiye H.Ö. hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Lemiye H.Ö. örgüte katılma sürecini anlattı. “Köyümüzde bir kız vardı. Sürekli örgüte eleman kazandırıyordu. Beni de kandırarak, dağa götürdü. 1999’da Afrine gittim. Dağda eğitim aldım. Sonra eğitime birkaç yıl ara verdim. Kandil’de tim komutanlığı görevi verdiler. 2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşı ile evliyim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLAR KADINLAR GÜNÜNE AİT

Örgütsel fotoğrafları olduğu iddiaları hakkında da savunma yapan sanık Lemiye H.Ö., “Söz konusu kıyafetler yöremize ait kıyafetlerdir. Fotoğraflar da kadınlar gününde çekmiş olduğumuz fotoğraflardır” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.’yü, cezaevinde kaldığı süre, toplanan deliller ve verdiği ifadeler doğrultusunda yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.