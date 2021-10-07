Polis, Adalar’da mahkeme kararına karşı direniyor

İBB, mahkeme kararına rağmen sahibi olduğu Büyükada İskelesi’nin üst katına bugün de polis tarafından sokulmuyor. Dün yaşananlardan sonra iskele önünde nöbete başlayan Adalar halkı gergin: "Yıllardır TÜGVA’ya kiralanan alana giremiyoruz. Adaya katkıları da yok. Tek zihniyet değil hepimiz faydalanmalıyız."

Sevgim Begüm YAVUZ

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi'nin üst katındaki mekan, mahkeme kararıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler ve TÜGVA yetkilileri tarafından dün ite kaka engellendi.

Bugün de polisin tavrı değişmedi. Çekik Kuvvet’e bağlı ekipler kalkanlarıyla iskele binası girişinde duvar oluşturmuş vaziyette nöbet tutmaya devam ediyor.

Mahkeme kararına rağmen TÜGVA'nın alanı tahliye etmemesi üzerine Ada sakinleri ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşlar da, Büyükada İskelesi önünde nöbete başladı.

Nöbet tutan vatandaşlar SÖZCÜ’ye konuştu:

‘ADALILARA BİR FAYDALARI YOK'

Yıllar önce kendisinin nikahının da iskelenin üst katında yapıldığını söyleyen Adalı Candemir Garip, “Benim gençliğimde burada belediye doktoru, nikah memuru vardı. Köşede gazete satılırdı. Nikahımı burada yaptım. Yıllar geçti ve sonra işletmeler yapıldı. Şimdiyse Adalılar giremiyor çünkü TÜGVA'ya vermişler. Onların da Adalılara bir faydası yok. Tahliye kararı vermiş mahkeme ama boşaltmıyorlar” dedi.

‘BİR ANDA KENDİMİZİ KARGAŞANIN İÇİNDE BULDUK'

22 yıldır Büyükada'da yaşayan ve meydana gelen arbede sırasında kolu zedelenen Sibel Tunçberk, “Bu mekan daha önce Ada'nın kültür sanat, etkinlik alanı olarak kullanılıyordu. Çeşitli kurslar yapılıyordu. Şehir Hatları'na ait bina. Büyükşehir ve biz Adalılar kullanıyorduk. TÜGVA kiralamış burayı ve o süreçte biz kullanamadık” dedi.

Tunçberk, “İBB zabıtaları buradaydı. Onlara eşlik ettik gözlemlemek için. O sırada TÜGVA yetkilisi olduklarını söyleyen ve hiçbiri Adalı olmayan gençler vardı. Onları koruyan polisler vardı. Ufak tefek sözlü sataşmalar oldu.

Bir anda kendimizi kargaşanın içinde bulduk ve doğal bir dayanışma gerçekleşti. Orada ne olduğunu algılamak üzere hepimiz gece orada kalmaya karar verdik. Kim olduklarını bilmediğimiz TÜGVA yetkilileri özellikle CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat'a yönelik sözlü sataşmalarda bulundu.

Süreç böyle olunca sessiz direnişle öyle kaldık. Sabah saatlerinde hareketlenme oldu. Çok sayıda polis geldi. Sabah içeri girişe müdahale etmeye başladılar ve dışarı çıkmamız için uyardılar” diye konuştu.

‘ADA'DA KÜLTÜR AKTİVİTELERİ YAPILACAK ALAN YOK'

Tunçberk şöyle devam etti:

“Bir anda bulunduğumuz salona Çevik Kuvvet ekipleri geldi. Kalkanları kaldırarak bizi itelemeye kalktılar. Ezilmeler, itişmeler başladı. O sırada önümde yürüyen CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat darbe almaya başladı.

Başıma plastik kalkan darbesi aldım ve kendimi korumak için kolumu zedeledim. Kendimizi hastanede bulduk. Hukuksuz olaylara karşı mücadele etmek için buradayız. Adalıların hep birlikte kullandığı bir mekan olmasını istiyoruz.

Burası İBB'ye ait ve onlar kiracı. Mutlaka hukuksuzluk süreci çözülecektir çünkü belgeler var. Ada'da kültür aktiviteleri yapacak kapalı alanımız yok. Dayanışmaya devam edeceğiz.”

‘BİZ ADA İÇİN DİRENİYORUZ'

Adalılardan Fatoş Gürel isimli vatandaş da şöyle konuştu:

“Burası Ada'nın malı. Daha önceden burada kafeler, işletmeler vardı. Adalıların olsun istiyoruz, bir vakfın olmasını istemiyoruz, bizim olsun istiyoruz. Biz de rahatça girip çıkabilelim istiyoruz.

Onlar olduğu zaman hiçbirimiz giremeyeceğiz buraya. Biz özgürce kullanmak istiyoruz orayı. Nikah gibi davetlerimizi de orada yapıyorduk. TÜGVA'dan sonra hiçbir şey yapamıyoruz orada.

Ada’ya katkı da yapılmıyor. Ada ile ilgili yaptıkları bir çalışma da yok. Şu an burada olanlar Adalı değil, dışardan geldiler, yatla yanaştılar. Biz Ada için, kendimiz için, çocuklarımız için direniyoruz.

Onlar ‘biz genciz' diyor ama bizim de çocuklarımız var. Çocuklarımız orada eğitim alıyordu. İBB'ye devredildikten sonra çocuklarımız orada resim dersleri aldı, orkestraya katıldı. Şu an mahkeme kararını tanımıyorlar.”

“2 BİN LİRAYA KİRALAMIŞLAR”

Olayı haberlerde gördükten sonra destek olmak için geldiğini söyleyen İdil Özsoy, “Buranın TÜGVA tarafından 2 bin-2 bin 500 TL gibi bir fiyata kiralandığı ortaya çıktı. Mahkemenin tahliye kararına rağmen boşaltmıyorlar. İBB'nin avukatları ‘hangi kararla buradasınız diye' soruyorlar. Ben de destek olmak için geldim. Ada'da iki oda bir salon şeklinde apartman dairelerinin kirası o fiyata. Olayı haberlerden öğrendik ve hemen destek olmak için geldik” şeklinde konuştu.





‘BOŞALTILMAMASI HUKUKA AYKIRI'

Hale Özgür Kıyıcı ise, “Destek olmak için geldik. Tahliye kararı gelen bir yerin boşaltılmaması hukuka aykırı. Adalar'da hukuksuzluğu gidermek için dayanışmaya geldik. İstanbul'un değişik ilçelerinden herkes dayanışmaya geliyor” diye konuştu.

‘TEK ZİHNİYET DEĞİL HEPİMİZ FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

Çocuklarının resim, müzik kursu gibi aktivitelere katılacağı bir alana ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükadalı bir vatandaş da, “Adalılar olarak çok tepkiliyiz. Buranın halka açık bir yer olmasını istiyoruz. Tek zihniyet değil hepimiz faydalanmalıyız. Adalar'da kadınlar ve çocuklar için etkinlik alanı sıkıntısı yaşıyoruz. Benim çocuğum niye piyano kursuna gitmesin? Bir etkinlik alanımız yok” dedi.

‘YANDAŞ NİŞAN, DÜĞÜN YAPIYOR'

İsmini belirtmek istemeyen ve Büyükada'da ikamet eden bir başka vatandaş ise TÜGVA'nın tahliye etmediği alandan kendilerinin yararlanamadığını belirterek, “Yandaş düğün, nişan yapıyor. Bize kullanım hakkı tanınmıyor. Kullanmak için bu vakfa üye mi olmam gerekiyor? Kişilere hizmet veriyorlar, halka değil. Daha önce burada kına ve düğün yapılırdı. Ben eski kiracıyım ve evimin kirası 2 bin 500 TL. TÜGVA'nın ödediği fiyata Büyükada'da daire bulamazsınız. İlan sitelerine bakın göreceksiniz zaten” ifadelerini kullandı.

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