Polis, alkollü genci darp edip, ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etti

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletli genci durduran bir bekçi ile bir polis memurunun gence uyguladığı şiddeti vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Genci tokatlayan ve “adam mı oldun sen, seni öldürürüm” diye bağıran polis memurun tavrı mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Latif SANSÜR

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Aydın’ın Efeler İlçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 02.30 sıralarında motosikleti ile seyir halindeki genç, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymadı.

Motosikletliyi takip eden polis ekibi yaklaşık 100 metre sonra genci durdurdu. Polis aracından inen bir bekçi alkollü ve kasksız olduğu için durmadığı anlaşılan genci yakasından tutup duvara sıkıştırdı.

POLİS MEMURUNDAN TOKAT VE TEHDİT

Polis memuru ise öfkesini yenemeyip motosiklet sürücüsünü tokatlamaya ve bağırmaya başladı. Tokatlardan kendisini korumaya çalışan gence daha da sinirlenen polis memuru “seni öldürürüm. Bana el mi kaldıracaksın” demesi vatandaşların tepkisini çekti.

Yoldan geçen bir genç de şiddet uygulayan polisi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak aynı tepkiyle karşılaşınca uzaklaşmak zorunda kaldı. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş o anları anbean kaydederken, polis memurunun sürücüye karşı fiziki müdahalesi ve tehditleri büyük tepki topladı.

SÖZCÜ'ye konuşan bir görgü tanığı, “Çocuk alkollü olabilir. Ancak müdahale şekli bu değil. Hiç mukavemet göstermedi, itiraz etmedi. Video sonrası da çocuğu darp ettiler. Bu davranışlar hiç yakışmıyor” dedi.