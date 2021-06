Polis intiharlarında ürküten artış!

Burdur’un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T.’nin beylik tabancayla başına ateş ederek intihar etmesinin ardından, polis ve jandarmaların neden intihar ettikleri sorusu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Binlerce kişi, Twitter'da “polisler intihar ediyor” etiketiyle bu olayların sebebinin araştırılmasını istedi. Eski emniyet müdürü ve hukukçu Adil Serdar Saçan, Psikolog Özge Öztaşçı ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis intiharlarının nedenine dair Sözcü’ye açıklamalarda bulundu.

AKP İKTİDARINDA 783 EGM PERSONELİ İNTİHAR ETTİ

Gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilirken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın intihar eden her polis için Meclis'e önerge verdiği öğrenildi. Konu ile ilgili konuşan Bakan, şunları söyledi:

– Benim elimdeki verilere göre; AKP iktidarı süresince (bu rakama son 3 ay dahil değil) 783 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli intihar etmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü bu rakamları açıklamaktan imtina etmektedir. Geçmiş yıllarda ortalama iki haftada bir güvenlik görevlisi intihar ederken, son zamanlarda bu rakam haftada iki bazen daha da fazladır.

ÇOĞU MESLEĞE YENİ BAŞLAMIŞ MEMURLAR

– İntiharların temel nedeni öncelikle amir tahakkümü. Bunu intihar eden polislerin geride bıraktıkları mektuplarda/notlarda okuyoruz. Amir tahakkümünden sonra ise ağır görev şartları geliyor. Öncesinde intiharların büyük kısmı genç, mesleğe yeni başlamış polisler arasındayken son 6 ayda 20 yıllık 30 yıllık polislerin de intihar ettiğini görüyoruz.

– Mesleğe yeni giren gencecik vatan evlatlarının kısa sürede intihar noktasına gelmesinin sebebi nedir kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Her intihar eden polis kardeşimin ardından soru önergesi verdim ancak Süleyman Soylu bu önergelerin tek bir tanesine dahi yanıt vermedi. Son 3 ayda 15 tane yazılı soru önergesi verdim, intihar eden polis kardeşlerimle ilgili. Birine bile yanıt alamadım.

– Polisler borç yüzünden intihar ediyor ve psikolojik sorunları vardı denilerek intihar vakalarının araştırılmasının yolu kapatılıyor. Ancak intiharların çoğu beylik silahı ile yapılmakta. Madem polisin psikolojik sorunları var neden belinde tabanca var sorusunun cevabını da veren yok. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü intihara neden olan amir tahakkümü hususunu örtmek için verdiği bu olağanüstü gayreti; amir tahakkümüyle mücadele için, polislerin çalışma koşullarını iyileştirmek için verseydi her gün bir polis intihar etmezdi.

SÜLEYMAN SOYLU ÇIK BİR AÇIKLAMA YAP

– İntiharı önlemede, emniyetteki psikologların da herhangi bir etkisi yok; psikologların sadece hastaneye sevk etme yetkisi var. Cumhurbaşkanlığı’nda koruma polisi olan Mehmet Ali Bulut’tan dün Antalya’da intihar eden Ahmet’e; Erzincan’daki Ozan’dan Manisa’daki Zafer’e; Giresun’daki Semanur’dan, Çeşme’de amirinin kaybolan gözlüğünü çalmakla suçlanınca intihar eden 21 yıllık polis İsmail’e kadar… Türkiye’nin dört bir yanında genci, kıdemlisi yüzlerce polis memuru ardında not bırakarak intihar ediyor.

– Gazetecilerden sivil toplum örgütlerine, milletvekillerinden, meslek örgütlerine kadar herkese laf yetiştiren Süleyman Soylu bir kerede çık bu polis intiharları ile ilgili bir açıklama yap. Bu konunun üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz, polis intiharlarına sebep olanlar ve çözüm üretmeyenlerden hesap soracağım.

SAÇAN: EVLERE SİGARA GÖTÜRME GÖREVİ BİLE VERİLDİ

Emekli emniyet müdürü ve hukukçu Adil Serdar Saçan da polis intiharlarının sosyoekonomik ve psikolojik sebepleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Bizim eski mesleğin en hüzünlü tarafı da bu intiharlar. Yıllardır devam ediyor ve tedavi edilmesi şart. Stresli bir meslek bunun yanı sıra büyükşehirlerde maddi sorunlar ve görevin ağırlığı çok arttı. Pandemide polisin görevleri çeşitlendi evlere sigara götürme görevi bile verildi. Bunlar genç çocuklar ve bunalıma girebiliyorlar, ellerinde silah da var. Artık emniyet müdürlüklerinde de rehabilite merkezleri kurulmalı, psikologlar görev almalı. Amirler, personellerinin her sıkıntısı ile ilgilenmeli ve takip etmeli.

TAŞÇI: İNTİHARA MEYİLLİ BİR MESLEK GRUBU

Psikolog Özge Öztaşçı da konu ile ilgili şöyle konuştu:

– Polisler hepimizin bir günde onlarcasını okuduğu cinayet, istismar, kaza gibi travmatik olaylara birinci elden şahit olan bir meslek grubu. Sadece haberini okumak bile bizim için şoke edici ve üzücüyken bu meslek grubu çalışanları kendilerini bu olayların içinde buluyor ve haliyle bu da travmatik etkileri beraberinde getiriyor.

– Her an tehlikenin olduğu bir meslek grubunda çalışmak ve her an yaralanma riskiyle karşı karşıya kalmak ciddi stres faktörleri oluşturuyor kişi için. Bazı insanlar bu duruma karşı hissizleşip, belirli bir savunma mekanizması geliştirirken bazıları ise bu durumu tam tersi şekilde içselleştirerek karamsar bir yapı oluşturuyor. 2019 yılında Amerika da yapılan bir araştırma intihara meyilli meslek gruplarının başında polis memurluğunun geldiğini ortaya koyuyor.

İŞTE SON AYLARDAKİ POLİS İNTİHARLARI

– Burdur’un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T. Beylik tabancası ile intihar etti (16.06.2021)

– Antalya’da, 15 yıllık polis memuru Hakan A. (42), emniyet binasının 4’üncü katında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.(15.06.2021)

– Şırnak Merkez Karakolu’nda görev yapmakta olan Trabzon Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Ogün K.’nın ailesi 2 gün boyunca kendisinden haber alamayınca evinde yapılan incelemede iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.(08.06.2021)

– İnegöl'de görev yapan polis memuru Ercan Ayıkbaş, evinde beylik tabancasıyla hayatına son verdi. (03.06.2021)

– Burdur’un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç.'nin (23) yalnız yaşadığı evinde, başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. (31.05.2021)

-Bartın’ın Amasra ilçesinde, kaymakamlığın nöbetçi kulübesinde görevli 46 yaşındaki polis memuru, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek hayatına son verdi.(28.05.2021)

İlginizi Çekebilir Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti