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Polis İstanbul’un tüm ilçelerinde harekete geçti

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 30'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

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Polis İstanbul’un tüm ilçelerinde harekete geçti

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 30’uncu Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı.

Fatih, Beyoğlu Taksim ve Maltepe Küçükyalı’da gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı.

Ekipler, geçen araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. DHA

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