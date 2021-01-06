Polisle öğrenciler arasında ilginç diyalog: Yeni rektöre benziyorsunuz

Bahçelievler 7. Cadde girişindeki Eser Park'ta bulaşan öğrenci ve mezunların, etrafı polis tarafından çevrildi. Öğrenciler parktan polis zoruyla çıkarıldı. Girmek isteyenlere de izin verilemedi. Polis ile öğrenciler arasında Anayasa ve üniversite tartışması yaşandı.

BİZİM REKTÖRE BENZİYORSUNUZ

Parktaki tartışma sırasına polis amiri öğrencilere, “Siz Türkiye'nin en başarılı öğrencilerisiniz evinize gidin. Zaten pandemi var ” dedi. Daha sonra konuşmasını sertleştiren amir, dağılmazlarsa müdahale edeceğini söyledi. Öğrenciler ise polis amirine, “Okulumuzun yeni rektörüne benziyorsunuz” yanıtını verdi. Daha sonra polis öğrencilere müdahale etti, 3 öğrenciyi gözaltına aldı, eylem sona erdi.

BOĞAZİÇİ DAYANIŞMASI: GÖZALTI SAYISI DÖRT

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaziçi Dayanışması platformu ise Ankara Milli Kütüphane’de kayyuma ve gözaltılara karşı basın açıklaması için toplanan öğrencilerin polis ablukasında tutulduğunu, 4 öğrencinin de gözaltına alındığını belirtti.

Boğaziçi Dayanışması platformu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; “Ankara Milli Kütüphane’de kayyuma ve gözaltılara karşı basın açıklaması için toplanan öğrencilerin kıstırıldığı bilgisi elimize ulaştı. İki öğrencinin gözaltına alındığı ve diğer öğrencilerin de abluka altında olduğu söyleniyor. Toplam 4 kişinin gözaltına alındığı kalan arkadaşlarımızın da polis tarafından takip edildiği arkadaşlarımız tarafından bize iletildi.”