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Polislerden korkan 6 yaşındaki çocuğa pastalı sürpriz

Bornovalı bir vatandaş, oğlunun polis korkusunu yenmesi için doğum gününde polislerin ona sürpriz yapması isteğini Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a iletti. İduğ'un ilçe emniyet müdürlüğüne ricası üzerine harekete geçen polis memurları, 6 yaşındaki çocuğa pasta getirerek sürpriz yaptı.

Güncellenme: 18:34, 24/01/2021
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Polislerden korkan 6 yaşındaki çocuğa pastalı sürpriz

Bornova’da yaşayan Dilek D., 6 yaşına girecek oğlu için Bornova’nın CHP’li Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a bir mesaj iletti. Dilek D., oğlunun polislerden korktuğunu belirterek, doğum gününde polis memurlarının ona pasta getirmesini rica etti.

POLİSLERDEN SÜRPRİZ

Mustafa İduğ’un bu mesajı Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ileterek ricada bulunduğu öğrenildi. İduğ’un mesajı üzerine harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü, 6 yaşındaki çocuğa doğum gününde sürpriz yaptı. Polis arabasıyla mahalleye gelen polis memurları çocuğa pasta getirdi.

“KORKUSUNU YENDİ”

O anların fotoğraflarını paylaşan Mustafa İduğ, “İlçe emniyet müdürlüğümüzden rica ettik, polis abileri, ablaları da miniğimize süpriz yaptı. Minik yavrumuz korkusunu yendi, biz de bu anı görüp mutlu olduk, huzur dolduk” dedi.

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