Polislerin özlük hakları için CHP’den çağırı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası vesilesiyle Manisa Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve çalışma arkadaşlarını ziyaret etti.

Özel ayrıca, Salihli'de Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Salihli Şubesi Başkanı Macit Özdemir'i ve şube üyelerini ziyaret etti, polis eşlerinin kendi elleriyle hazırladığı hayır yemeğine katıldı. Özel, burada TBMM’de temsil edilen siyasi partilere şu çağrıda bulundu:

EN ÇOK SÖZ VERİLEN AMA VERİLEN SÖZLERİN TUTULMADIĞI MESLEK GRUBU

– Polislerimizin emeklisine de çalışanına da minnet duyuyoruz. Şehit olmuşlara rahmet diliyoruz. Polis, Türkiye'de en çok söz verilen, en çok kıymet verildiği söylenen ama verilen sözlerin hiç tutulmadığı bir görev alanı, bir meslek grubu. Maç olur polis çalışır; darbe girişimi olur polis çalışır; miting olur polis çalışır; sokağa çıkmak yasak olur yine polis çalışır. Ama mesai mefhumu olmadan çalışır, fazla mesai alamaz, izin hak edemez, hak ettiği 3600 ek gösterge de verilmez.

– Ek gösterge verilmediği için polisler şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar çünkü maaşlarında büyük bir düşüş yaşanıyor. Ayrıca emekli olan polislerin çalışırken aldıkları eş ve çocuk yardımları da kesilir. Sanki eşlerinden boşanmış, çocukları büyümüş gitmiş gibi. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Polisimizin sesinin duyulması lazım. Meclisteki tüm siyasi partilere çağrımızdır; polislerimizin hatırına, Polis Haftası vesilesiyle önümüzdeki günlerde Meclis'te özel bir oturum yapalım, bu sorunları konuşalım. 5 maddelik bir kanunu mutabakatla Meclis'ten çıkaralım. Biz sorunlarını dile getirmekten bıkmadık ama birileri verdiği sözleri tutmamakta ısrar ediyorlar.