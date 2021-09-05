Polisten kaçıp dehşet saçtı: Yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü başka bir araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan yaralı sürücü, ticari taksiyle hastaneye geldi. Sürücüye 4 bin 665 TL cezai işlem uygulandı ve gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada bir otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)’nin alkol ölçümünü yaptılar.

ALKOLLÜ ÇIKINCA ARACA BİNİP KAÇTI

1.3 Promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. Aracına binerek gaza bastı. Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket Bilal(35) Yönetimindeki otomobile çarptı.

Şiddetli çarpışma sonucu otomobildeki yolcu Ali Muhittin(35) yaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKSİYLE ACİLE GELDİ

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı. (İHA)