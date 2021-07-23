Prof. Dr. Ercan’dan çok çarpıcı uyarı: Burada 6.8, 6.9’luk bir deprem olacak

Ege Denizi'nde son iki günde 4.2, 3.4, 4.1 ve 3.1 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Bu depremleri SÖZCÜ'ye değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada bir gerginlik olduğunu ve 6.8 ya da 6.9'luk bir depremle bu gerginliğin boşalacağını söyledi.

İzmir'de özellikle Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Mavişehir, Menemen, Bayraklı ve Bornova'da bulunan yapılarla ilgili uyarılarda bulunan Ercan, şu açıklamalarda bulundu:

“BURADAKİ GERGİNLİK BOŞALMADI”

* Depremler genellikle güney Ege yayı ile Midilli arasında yoğunlaşıyor. Bunların ana kaynağı; güneydeki Afrika anakarasının, güney Ege yayına Girit, Rodos Mora yarımadası yayı üzerinde toslaması ve bu bölgeyi germesi.

* İncirli adası, Datça'da gerginlik boşalmaları var. Bunun yanı sıra Sisam'da boşalmalar var. Bir de Midilli'de boşalmalar var. Peki bundan sonra ne olur? Her şeyden önce buraları gergin. Daha büyük bir depremi yaratır mı?

* En kuzeydeki Midilli ile Karaburun arasında 3-4 yıl önce bir deprem oldu, sanıyorum 6.7 büyüklüğünde bir depremdi bu. Buradaki gerginliği boşaltamadı bu. Buradaki gerginlik, yaklaşık 7 ile 7.2'lik bir depremle boşalabilirdi, bunu boşaltamadı.

DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENECEK 6 YERİ PAYLAŞTI

* Şu anda artçı depremleriyle buradaki sancılar sürüyor. Bu sancı, yaklaşık 6.8, 6.9'luk bir deprem açığı da var, bunu boşalttıktan sonra bu sancı duracaktır.

* Burada 6.8, 6.9'luk bir deprem olacak. Yakın zamanda beklemiyorum ben ama mutlaka olacak bu deprem. Orada bir boşalma açığı var.

* Tabi ki bu çevrede en çok Menemen, Bostanlı, Çiğli, Mavişehir, Karşıyaka, özellikle Bayraklı'yı etkileyecek. Oralarda ağır hasarlı olan yapılar yıkılmadıysa, bu yapıların yıkılması söz konusu olabilir.

“DAHA KÜÇÜK BİR DEPREMDE DAHA FAZLA YAPI YIKIMLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ”

* İzmir'in deprem çekincesi 9 Ekim'den sonra daha da artmış olarak devam edecek. Dolayısıyla, ‘depremi atlattık' diye bir olay söz konusu değil.

* İzmir'in içinde deprem olmamasına rağmen birçok yapıyı çökertti. Bu ciddiyet artarak devam ediyor çünkü o zaman yapılar deprem görmemişti ama şu anda yapılar yıpranmış durumda.

* Daha küçük bir depremde daha fazla yapı yıkımlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. İzmir belediyelerinin elini çok daha çabuk tutması gerekiyor. Bu gerginlik devam edecektir. Şu anda olağanüstü bir durum yok.

* Her şey çok olağan seyriyle gidiyor. Sözcü Kitabevi'nden çıkan ‘Korkma' isimli kitabımda tüm bunlar ayrıntılarıyla yer alıyor. Herkesin bu kitabı okuması gerekiyor.

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