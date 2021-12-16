Prof. Dr. Hotamışlıgil’den büyük keşif ve Atatürk sürprizi

Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabetle ilgili yeni keşfini açıkladı. Devrim niteliğindeki keşfin içinde bir de Atatürk sürprizi gizliydi.

Yusuf DEMİR

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Obezite ve diyabet konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi geçtiğimiz hafta bir devrime daha imza attı.

Ekip, diyabet oluşumunda kritik rol üstlenen hormonu keşfetti ve bu hormonu bloke ederek farelerde Tip 1 ve Tip 2 diyabeti tedavi etmeyi başardı.

Prof. Dr. Hotamışlıgil, büyük haberi 8 Aralık'ta Twitter hesabından duyurdu: “10 yıllık çalışmanın sonunda, yağdan salgılanıp beta hücrelerini kontrol eden, Fabkin adını verdiğimiz bir hormon ve moleküler mekanizma ortaya çıktı. Beta hücrelerini koruyarak hem Tip1 hem Tip2 diyabet için yeni bir tedavi yolu…”

FOTOĞRAFTAKİ AYRINTI

Hotamışlıgil, aynı anda paylaştığı İngilizce mesajda ekibinden bir ismi Kacey Prentice'i öne çıkardı ve “Büyük tebrikler zeki dostum ve meslektaşım” diyerek bir de fotoğrafını paylaştı.

Ofiste çekilmiş fotoğrafta arka plandaki Atatürk fotoğrafı dikkat çekiyordu.

Bu önemli başarının öne çıkan mimarlarından Kacey Prentice'e ulaştık. Uzun çalışmanın sonunda ulaştıkları bu başarının insanların hayatında nelerin değiştireceğini, yanı sıra Prof. Dr. Hotamışlıgil'i ve Atatürk hakkında neler bildiğini sorduk. Amerikalı Araştırma Görevlisi Prentice cevapladı. Bir de sürprizi vardı. İşte o cevaplar:

“TÜM DÜNYADA TAKDİR EDİLMEKTEN MUTLUYUZ”

“Keşfimizin tüm dünyada takdir edilmesinden çok mutluyuz. Keşfimiz, diyabet gelişiminde önemli görünen yeni bir hormon olan Fabkin'i tanımlıyor.

Fabkin'i hedefleyerek, farelerde tip2 diyabeti tersine çeviren ve tip1 diyabeti önleyen insülin üreten beta hücrelerini koruyabiliriz.

Bu keşfin, diyabetli hastalara yardımcı olmak için kullanılabilecek terapötiklerin geliştirilmesine yol açacak ilk adım olmasını umuyoruz.”

10 YIL ÖNCE TANIŞTIK

“Prof. Dr. Hotamışlıgil ile 2012 yılında tanıştık. Toronto Üniversitesi'nde bir sunum yapmıştı. Ben o günlerde doktora öğrencisiydim. Dr. Michael Wheeler'ın laboratuvarında, pankreasın insülin salgılayan beta hücrelerini inceliyordum.

Daha sonra 2015 yılında Hotamışlıgil Laboratuvarında, doktora sonras pozisyonu için bir görüşme yaptım. Doktoramı aldıktan sonra Eylül 2015'te laboratuvara başladım.

“ATATÜRK’A BANA HOTAMIŞLIGİL ÖĞRETTİ”

Atatürk'ü bana ilk öğreten Prof. Dr. Hotamışlıgil oldu. Düşünce özgürlüğüne ve bilime verdiği destek yaşadığı dönem için dikkate değerdi. Özellikle kadın haklarına verdiği desteği takdir ediyorum.

Bilim, Atatürk gibi ileri görüşlü liderler olmadan geçen yüzyılda olduğu gibi ilerleyemezdi. Atatürk Hotamışlıgil laboratuvarında çalışan tüm bilim insanları için büyük bir ilham kaynağıdır.

“SÜRPRİZ HEDİYE: ATATÜRK PORTRESİ”

Ben aynı zamanda ressamım ve Prof. Dr. Hotamışlıgil için bir Atatürk portresi yapmaya başladım. Bahar aylarında bitirmeyi umuyorum.”

HOTAMIŞLIGİL: HEYECAN VERİCİ GELİŞME

Hotamışlıgil yeni buluşu şöyle anlatıyor: Fabkin keşfi heyecan verici bir gelişme… Onlarca yıldır aradığımız, enerji depoları ile pankreas gibi metabolik öneme sahip dokular arasında iletişimi sağlayan sinyali bulduğumuzu düşünüyoruz. Çok sıra dışı bir molekülermekanizmayla çalışan yeni ve ilginç bir hormon fabkin. Tip1 diyabeti olan farelerde fabkini kontrol etmek için bir ilaç adayı kullanıldığında beta hücrelerinin sağlıklı kaldığı ve diyabet oluşumunun engellendiği görüldü. Aynı ilaç obez ve Tip 2 diyabet hastası farelere verildiğinde tedavi olup sağlıklı hallerine geri döndü. Fabkin etkisini insanlardan elde edilen beta hücrelerinde de aynı şekilde gösterdiği için bize heyecan verici bir yeni tedavi yolunu gösteriyor ve bu konuda çalışmalar yoğun olarak sürüyor. İlginizi Çekebilir Hotamışlıgil: Çok üzüldüm, içim yandı