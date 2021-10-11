Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Artan vakalar ve aşılama oranına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez" dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“HEDEFTEN GİDEREK UZAKLAŞIYORUZ”

Aşılama oranıyla ilgili bir grafik yayımlayan Ceyhan, “Aşı ile korunan kişi sayısı , yani toplumsal bağışıklık artmıyor, her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. % 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz” dedi.



“ZAMANI GELDİ”

Devletin ek tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, “Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez” dedi.

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