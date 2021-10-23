Prof. Dr. Naci Görür, hem uyardı hem sert tepki gösterdi: Şarlatanlık yapıyorlar

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından deprem konusunda açıklama yaptı. Görür, Helen yayının Plini-Strabo transform fayına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ayrıca, Görür, "Deprem için zaman verenler şarlatanlık yapıyorlar demektir" dedi.

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Akdeniz’de art arda meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“DEPREM İÇİN ZAMAN VERENLER ŞARLATANLIK YAPIYORLAR”

Helen yayının Plini-Strabo transform fayına dikkat çeken Görür, şunları belirtti:

* Değerli arkadaşlar, depremle ilgili sizi bir ölçüde aydınlatmak istediğimizde mecburen bazı jeolojik terimler kullanıyoruz. Yerbilimlerinde çoğu şeyi olasılıklar çerçevesinde değerlendiririz. Sizler ise daha açık konuşmamı, net şeyler söylememi bekliyorsunuz.

* Unutmayın böyle bir yaklaşım bilimsel olmaz. Böyle konuşanlar, deprem tahmini yapanlar, deprem için zaman verenler şarlatanlık yapıyorlar demektir.

SAHİLLER VE FETHİYE-BURDUR FAY ZONU İÇİN UYARDI

* Helen yayının, Plini-Strabo transform fayının üzerinde olabilecek görece büyük depremler sahillerimizi elbetteki etkiler veya oniki Adalar yöresinde tetiklenmiş depremlere neden olabilir. Plini-Strabo zonu elbetteki Fethiye-Burdur Fay zonunu etkileyebilir.

* Bu potansiyel olasılığı söylemek illa da etkileyecek ve buralarda deprem olacak demek değildir. Eğer tweeterdan depremle ilgileniyorsanız, lütfen biraz da okuyup araştırın. Unutmayın biz bilimi sizlerin anlayacağı şekilde mümkün olduğunca basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyoruz. Siz de lütfen bu konuyu iyice magazinleştirmeyin.