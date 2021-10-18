Profesörden ‘Squid Game’ tehlikesine karşı uyarı

Son günlerde dünya gündeminde olan 'Squid Game' isimli dizide oynanan oyunların çocuklar tarafından taklit edildiğini ifade eden Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan uyarılarda bulundu.

Kemal ATLAN

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SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son günlerde dünya gündeminde olan ‘Squid Game’ isimli dizide oynanan oyunların, çocukları şiddete yönelttiğini belirterek velileri uyardı.

KAYBEDENE ŞİDDET UYGULANIYOR

Özellikle sosyal medyada sıklıkla yer alan bu tehlikeli ‘Squid Game’ isimli dizinin çocukların psikolojileri ve davranışları üzerindeki tehlikeli etkilerine karşı aileleri ve öğretmenleri uyaran Eraslan, “Son günlerde dünya gündeminde ‘Squid Game’ isimli dizide oynanan oyunların çocuklar tarafından ‘taklit edilmesi’ yer almaktadır. Diziyi izleyen ya da sosyal medyadan öğrenen çocukların bu oyunları oynayarak oyunu kaybedenlere şiddet uyguladıklarına yönelik haberler yer almıştır. SODİMER öğretmen gruplarıyla yapılan görüşmelerde benzer durumların ülkemizde de yaşandığı paylaşılmıştır. Okullarımızda, dizide ‘yeşil ışık – kırmızı ışık’ olarak oynanan biz de ‘ebe 1-2-3’, ‘davul zurna 1-2-3’ olarak bilinen oyun küçük yaş gruplarında en çok tercih edilen oyundur. Çocukların bu tür oyunları günlük yaşamda gerek okulda gerekse okul dışında (park, ev önü…vb.) oynadıkları ve çeşitli cezalar kurguladıkları (kaybedenin dövülmesi…) belirlenmiştir. Gittikçe popüler olan bu dizi çocukların oyun kavramını değiştirecek algılar oluşturmaktadır. Çocuklara şiddeti aşılamaktadır. Unutulmamalıdır ki, şiddet öğrenilebilen ve öğretilebilen bir olgudur. Bu dizi günlük hayata sirayet etmiş ve şiddet temalı öyküler oluşmuştur” dedi.

ANNE VE BABALAR, ÇOCUKLARIN DİJİTAL AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMELİ

SODİMER Başkanı Eraslan, SODİMER olarak uzun zamandır kamuoyunu uyardıkları meydan okumalar ‘Challenges’in artık ‘SquidGame ve SquidGame Challenge’ ve dizide oynanan oyunların versiyonlarının telefon ve tabletlerde uygulama olarak indirilmeye imkan tanındığını ifade etti. Çocukların ve gençlerin bu tehlikeli görevleri birer oyun olarak algıladığını ve bu görevleri yerine getirirken yaralanabildiklerini sözlerine ekleyen Eraslan şöyle konuştu:

“Dizinin olumsuz etkileri sadece teknolojiyle sınırlı kalmıyor, tüketim metası haline getirilen oyuncaklar, kıyafetler, yapılan dijital oyunlarla da hayatımıza sokulmaya çalışıldığı bir gerçektir. Söz konusu dizi ve benzeri zararlı içeriklere çocuklar ve gençler okul dışı ortamlarda da rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin de aynı şekilde okul içerisinde çocukların oynadıkları oyunların içeriklerinin takipçileri olmaları gerekir. Çocukların bu oyun hakkında konuştuklarını ya da bu dizide geçen öğeleri çizdiklerini gördüğünüzde okuldaki rehber öğretmenleri ile iletişime geçebilirsiniz.”

ÖLÜMCÜL ÇOCUK OYUNLARI ANLATILIYOR

Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak platformun en popüler içeriği olmuştu. Distopik bir Güney Kore dizisi olan Squid Game, maddi zorluklar içerisindeki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.