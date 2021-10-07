Rebiülevvel ayı nedir, neler yapılır? Rebiülevvel ayı başladı…

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı içerisinde Mevlid Kandili'nin yer alması Müslüman alemi için değerini arttırıyor. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği Rebiülevvel ayı 7 Ekim itibariyle başladı. Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

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Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan aylardan birisi olan rebiülevvel ayında, milyonlarca Müslüman ibadetlerle buluşacak. Peki, rebiülevvel ayında neler yapılmalı?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl, 7 Ekim 2021 tarihinde idrak edilmeye başladı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer’in ardından gelen Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)