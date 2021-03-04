Recep Tayyip Erdoğan şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 10 asker şehit oldu.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 10'u şehit oldu, 3’ü ise yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT OLDU

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

ERDOĞAN ŞEHİT ERBAŞ’IN OĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.