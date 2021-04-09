Rekor üzerine rekor kırıyoruz

Saros Araştırma, mart ayı Türkiye Gündemi ve Siyaset anketini yayımladı. Buna göre vatandaşlar, “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna, yüzde 30.6 ekonomi, yüzde 29.8 koronavirüs, yüzde 14.5 işsizlik, yüzde 6.4 hükümet, yüzde 6.2 yargı/adalet sistemi, yüzde 5 muhalefet, yüzde 4 eğitim, yüzde 1.6 sağlık, yüzde 0.8 terör, yüzde 0.2 Suriyeliler karşılığını verdi. Vatandaşların ‘en önemli sorun' olarak sıraladığı maddeler üzerinden Türkiye, Avrupa'da rekor üzerine rekor kırıyor.

AVRUPA'DA ŞAMPİYON

EKONOMİ: Veriler dikkate alındığında Türkiye enflasyon, işsizlik ve faizde Avrupa ülkeleri arasında adeta şampiyon. Dövizdeki yükselişin yeni bir kur şokuna dönüşmemesi için 18 Mart'ta dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faiz oranını yüzde 19'da yükseltti. Bu oran ile Türkiye sadece AB ülkeleri arasında değil aynı zamanda, OECD ülkeleri arasında en yüksek faize sahip olan ülke konumunda bulunuyor. AB ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranına sahip ülke yüzde 16.1 ile İspanya. Türkiye ise yüzde 12.2 işsizlik oranı ile dördüncü sırada yer alıyor. Ancak TÜİK'in ilk kez açıkladığı ‘atıl iş gücü' verileri dikkate alındığında Türkiye'de resmi işsizlik oranı yüzde 29.1'i buldu. Bu Avrupa ülkeleri arasında en yüksek işsizlik seviyesine denk geliyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle Türkiye yüzde 16.1 ile Avrupa'da en yüksek enflasyon oranına sahip ülke olarak kayıtlara geçti. AB'ye üye ülkeler en yüksek faiz oranı yüzde 3.2 ile Polonya'da.

KORONAVİRÜS: Verilerin toplandığı ‘Worldometer' internet sitesine göre 7 Nisan'da Türkiye, 54 bin 740 günlük vaka sayısı ile Avrupa'da birinci, dünya sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

MAHKUM SAYISI: Avrupa Konseyi'ni, Avrupa'da en çok mahkumun Rusya ve Türkiye'de bulunduğunu açıkladı. Rusya'da 519 bin 618, Türkiye'de 297 bin mahkum var. Rusya birinci sırada yer alsa da Türkiye, mahkum sayısının nüfusa oranına bakıldığında birinci sırada yer alıyor.