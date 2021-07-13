Rektör’den tepki çeken açıklama: Paranız yoksa namaz bile kılamayız

GAÜN Mavera Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreninde öğrencilere, “Bizde ruhbanlık sınıfı yok. Sınıflı toplum değiliz. Bence, iş kadını olsanız, iş erkeği olsanız çok daha iyi olur. Teklif ediyorum size. İş kadını, iş erkeği olalım. Alalım, satalım. İlla kendinizi dini anlatmaya adamayın” dedi.

Konuşmasının devamında, batı medeniyetinin bittiğini de savunan Rektör Özaydın sözlerini şöyle sürdürdü:

* Batı medeniyeti bitmiştir, bitmek üzeredir. Bu anlamda tarihin sonuna gelinmiştir. İlahiyatçılarla ekonomiye el atmak istiyorum.

* Ama bir tane ilahiyatçı bulamadım. ‘Faiz haramdırdan' öteye gidemedik. Gerçekçi olacağız. Herkes iş arayacak. Niçin? İhtiyacınız var. Ekonominin gereği bu. Para olmadan olmaz ki. Paranız yoksa namaz bile kılamayız.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN TEPKİ

Rektör'ün İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bu konuşmasına, mezun olan öğrenci ve aileleri ile salonda bulunan akademisyenler tepki gösterdi.

Özaydın'ın İlahiyat Fakültesi mezuniyet programında mezun olan öğrencileri dini düşünce konusunda, kendi alanlarında ülkemize ve insanlığa katkı sağlamalarına dönük motivasyon içerikli bir konuşma yapmak yerine, piyasaya girmeye, alım-satım işi yapmaya yönlendirerek kendi alanlarını değersizleştirdiğini savunan akademisyen ve öğrenciler sözlerini şöyle sürdürdü:

* Oysa üniversitede her alan özeldir ve beklenen, mezunların birinci derecede kendi alanlarına katkı sağlamalarıdır.

* Genelleme yaparak bir kültürü veya medeniyeti bütünüyle yok saymanın, ötekileştirmenin hatta dışlama yapılarak batı medeniyetinin kötülenmesinin de kabul edilmesi mümkün değildir.

* Akıl, mantıkla bağdaştırılamayacak düzeyde ve inanan hiç kimsenin kabul etmeyeceği asıl cümle para olmadan namaz kılınamayacağı görüşüdür.

* Namaz kılanların hepsi çok mu zengin? Rektör, karşısındaki ilahiyat fakültesi mezunlarına, ‘Medine'yi öğrettiler mi size? Öğretmediler’ peşin hükümlülüğü ile onları bilgi eksikliği ile itham etti. Yoksa kastettiği Medine, başka hiç kimsede değil, sadece kendi zihninde ürettiği Medine midir?”

MEDİNE'DEN BESLENMEYEN MEDENİYET

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Zoom üzerinden gerçekleştirdiği 'Mülteciler Günü ‘ etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, Türkiye’nin batı kafasından ayrılması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

* Medine'den beslenmeyen bir medeniyete medeniyet denir mi? Sizi davet ediyorum artık şu Batılı kafa yapısından, Batılı düşünce tarzından vazgeçin. Sizlerin Medine merkezli bir düşünme tarzına evrilmenizi istiyorum.

* Medine'den beslenmeyen bir medeniyete medeniyet denir mi? Yani bizim Kanada'yı, şurayı burayı örnek alacak halimiz yok. Biz zaten başka bir bakış, yani insani bakış açısına sahibiz.

* Kapitalist medeniyetin bakış açısından bakamayız ki. Son 200 yıldır bu girdaba biz de girdik. Bütün atıflarımız batı. Artık söz söylemede değil de iş yapma vakti diye düşünüyorum.

SURİYELİLERE YENİ İL KURALIM

Konuşmasının devamında Suriye'yi yeniden inşa etmenin de çabası içinde olduğunu da savunan Rektör Özaydın, Kilis'in yanında Suriyeliler için bir il kurma önerisinde bulunarak şöyle dedi:

* Ben, Suriye'yi yeniden inşa etmenin de çabası içindeyim. Çünkü bu savaş eninde sonunda bitecek. Ama, mültecilik olayı bitmeyecek tarihsel bir olaydır. Dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Gelin biz bu insanları insani boyutlu yaklaşarak alabildiğimiz kadarını alalım.

* Almadıklarımıza yerinde hizmet götürelim. Orada yönetmeye çalışalım. Benim somut olarak önerim daha başkaydı aslında.

* 2012 – 2013'lerde. Biz belki 81-82 ilimizi kurup orayı benim açımdan yaptığım gibi yöneticisin, kaymakamını, valisini, emniyet müdürünü ,doktorunu belki de Kilis'in yanında bir yer kurup oradan yönetip Türkiye'ye göndermek istemiyorum.

ARAP SEVİCİ MİSİNİZ?

Rektör Özaydın'ın konuşmasına sosyal her kesimden tepki yağdı.

CHP Şahinbey Belediyesi Meclis Üyelerinden Hasan Şencan, “Hocam yorma bizi be” şeklinde tepki gösterirken, Uğur Kalkan ise, “Rektör bilimsel konularla gündeme gelmek yerine, bu şekilde gündeme gelmeye çalışıyor. Demek ki, kendisi de çok iyi biliyor ki bu düşünceleri nafile. Bu ülkenin değerleriyle oynamak, değerlerini değiştirmeye çalışmak, soy isim değiştirmek gibi kolay değildir” diyerek, Kahramanmaraş'ta AKP'den milletvekili aday adayı olduğu süreçte Özsağır olan soyadını, Özaydın olarak değiştirmesine gönderme yaptı.

İYİ Parti'li siyasetçi ve İş İnsanı Can Tuğsuz da, “Bilim öğreten bir üniversite rektörü müsünüz, yoksa radikal İslamcı bir Arap sevici misiniz? Medine'den hangi bilimi, hangi vizyonu öğreneceksiniz? Bu sözleriniz Gaziantep için utanç kaynağıdır. Gediğiniz gibi, gidişiniz yakındır” şeklinde tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz. Kendisi akademik çalışmalarının kaçında Medine düşünceli tezlerden yararlanmış? Medine düşünceliler mi üniversitede proje, burs, fon sağlıyor? Ayrıca, kendisi kim ki Suriye'yi yeniden inşa etme çabasına girmiş? Bir üniversite rektörünün görevi bu mudur? Yazık” yorumunu yaptı.