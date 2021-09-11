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Resmi Gazete’de yayımlandı: AFAD’da görev değişimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

Yayınlanma: 07:20 - 11 Eylül 2021 Güncellenme:
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Resmi Gazete’de yayımlandı: AFAD’da görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu. (DHA)

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Ertuğrul Soysal Kırıkkale Yunus