Resmi Gazete’de yayımlandı: AFAD’da görev değişimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; AFAD Başkanlığı’na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu. (DHA)